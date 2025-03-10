Приключенческий стелс-экшен Steel Seed выйдет 10 апреля

Приключенческий стелс-экшен Steel Seed от разработчиков Storm in a Teacup выйдет 10 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store. Игра погружает в мрачный научно-фантастический мир, где человечество на грани вымирания. Главная героиня Зои и ее летающий дрон-компаньон KOBY исследуют подземный объект в поисках ключа к спасению мира.

Steel Seed обещает захватывающий опыт с уникальной атмосферой: от промышленных ландшафтов до биодомов. Игра сочетает стелс, паркур и динамичные бои, позволяя игрокам адаптировать стиль игры. Система улучшений навыков Зои включает 40 улучшений, а также уникальные стратегии для избегания или уничтожения врагов.

Особое внимание уделено отношениям Зои и Коби, который не только помогает решать головоломки, но и является эмоциональной опорой в пустынном мире.

Steel Seed — это не просто игра о выживании, а глубокое научно-фантастическое приключение о доверии и контроле, которое можно будет оценить благодаря захватывающему сюжету от Мартина Корды, лауреата премии BAFTA.