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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.9 486 оценок

Авторы Stellar Blade рекомендуют использовать "Игровой режим" на ТВ, для получения наилучших впечатлений

Gruz_
Новости

Демоверсия Stellar Blade уже доступна для загрузки на PS5, и если игроки столкнулись с небольшими проблемами производительности в игре, то включение режима TV Game Mode может стать решением данной проблемы.

На официальном аккаунте игры в сети X появилось сообщение, в котором игрокам, столкнувшимся с проблемами, например, с медленным откликом команд, рекомендуется включить режим TV Game Mode.

Если вы заметили, что устройства управления реагируют медленно, рекомендуем активировать "Игровой режим" на телевизоре. В этом случае отклик будет более быстрым.

И хотя совет вполне дельный, поскольку он уменьшает задержки ввода и улучшает обработку изображения, некоторые комментарии к посту говорят о том, что игрокам действительно сложно справиться с трудностями и найти правильное время для атаки или защиты.

В некоторых комментариях отмечается, что временное окно для парирования "слишком короткое и должно быть сбалансировано", а другие указывают на то, что не у всех игроков есть в наличии ТВ с игровым режимом.

-1
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
брaтанчик

Так это база

1
Ramonruns

так блэт, я только ради этой игры купил консоль за 40к и телек за 30к. Харе меня пугать плохой оптимизацией!!!

0
dexxxx123

Там импут лаг дичайший, нихера никакие режимы не спасают, у меня лыжа олед за 150к и остальные игры идут быстро. А эта халтура, с задержкой.

0
UnrealisticGeoffrey

Чет хз, нормально там всё парировать получалось, от босса так вообще только пару ударов пропустил. Тайминги там вот жёсткие. Гит гуд кароче.

0
Kenn1y

Ну на игровом реально буд-то бы лучше отклик, но главная проблема в том, что открывать ящики и взаимодействовать с объектами крайне тяжко, нужно прям вымерять, куда должен смотреть персонаж, чтобы выбрать нужный объект для взаимодействия. Также, HDR у игры так себе, кроме того, по скринам в режиме графики там нет 4к, потому что, даже при выключенном размытие есть шлейф квадратов.

0
Валерий Юриков

Наилучшие впечатления получим на PC

-2
RickeyIMBA

Да в 2026 поиграешь, может быть..

1
hpi

ТВ гейМ моде максимум гейМинг

-3
No more drugs

Чёт демку поиграл....такое уг.

-5