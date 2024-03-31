Авторы Stellar Blade рекомендуют использовать "Игровой режим" на ТВ, для получения наилучших впечатлений

Демоверсия Stellar Blade уже доступна для загрузки на PS5, и если игроки столкнулись с небольшими проблемами производительности в игре, то включение режима TV Game Mode может стать решением данной проблемы.
На официальном аккаунте игры в сети X появилось сообщение, в котором игрокам, столкнувшимся с проблемами, например, с медленным откликом команд, рекомендуется включить режим TV Game Mode.
Если вы заметили, что устройства управления реагируют медленно, рекомендуем активировать "Игровой режим" на телевизоре. В этом случае отклик будет более быстрым.
И хотя совет вполне дельный, поскольку он уменьшает задержки ввода и улучшает обработку изображения, некоторые комментарии к посту говорят о том, что игрокам действительно сложно справиться с трудностями и найти правильное время для атаки или защиты.
В некоторых комментариях отмечается, что временное окно для парирования "слишком короткое и должно быть сбалансировано", а другие указывают на то, что не у всех игроков есть в наличии ТВ с игровым режимом.
Так это база
так блэт, я только ради этой игры купил консоль за 40к и телек за 30к. Харе меня пугать плохой оптимизацией!!!
Там импут лаг дичайший, нихера никакие режимы не спасают, у меня лыжа олед за 150к и остальные игры идут быстро. А эта халтура, с задержкой.
Чет хз, нормально там всё парировать получалось, от босса так вообще только пару ударов пропустил. Тайминги там вот жёсткие. Гит гуд кароче.
Ну на игровом реально буд-то бы лучше отклик, но главная проблема в том, что открывать ящики и взаимодействовать с объектами крайне тяжко, нужно прям вымерять, куда должен смотреть персонаж, чтобы выбрать нужный объект для взаимодействия. Также, HDR у игры так себе, кроме того, по скринам в режиме графики там нет 4к, потому что, даже при выключенном размытие есть шлейф квадратов.
Наилучшие впечатления получим на PC
Да в 2026 поиграешь, может быть..
ТВ гейМ моде максимум гейМинг
Чёт демку поиграл....такое уг.