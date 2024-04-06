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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 535 оценок

Digital Foundry назвали сбалансированный графический режим лучшим в демоверсии Stellar Blade

monk70
Новости

Digital Foundry поделилась первыми впечатлениями от демоверсии Stellar Blade, проанализировав три доступных графических режима. Эксперты обнаружили, что сбалансированный режим предлагает лучший компромисс между плавностью игрового процесса и качеством изображения.

В этом режиме игра поддерживает производительность на уровне 60 кадров в секунду, сохраняя при этом высокое качество изображения, аналогичное режиму 30 кадров в секунду. Это позволяет игрокам наслаждаться как плавной анимацией, так и детализированными текстурами и световыми эффектами, которые являются ключом к быстрому и динамичному игровому процессу, включая более захватывающий опыт в мире Stellar Blade.

Демо-версия, доступная с 26 марта, позволяет игрокам погрузиться в историю примерно на час, давая почувствовать, что они получат в полной игре.

Создатели Shift Up впечатлили использованием технологии Unreal Engine 4, представив впечатляющие сцены боя и детализацию персонажей. Stellar Blade — многообещающая игра в портфолио PS5, которая уже получает положительные отзывы за свой подход к графике и игровому процессу.

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