Digital Foundry назвали сбалансированный графический режим лучшим в демоверсии Stellar Blade

Digital Foundry поделилась первыми впечатлениями от демоверсии Stellar Blade, проанализировав три доступных графических режима. Эксперты обнаружили, что сбалансированный режим предлагает лучший компромисс между плавностью игрового процесса и качеством изображения.
В этом режиме игра поддерживает производительность на уровне 60 кадров в секунду, сохраняя при этом высокое качество изображения, аналогичное режиму 30 кадров в секунду. Это позволяет игрокам наслаждаться как плавной анимацией, так и детализированными текстурами и световыми эффектами, которые являются ключом к быстрому и динамичному игровому процессу, включая более захватывающий опыт в мире Stellar Blade.
Демо-версия, доступная с 26 марта, позволяет игрокам погрузиться в историю примерно на час, давая почувствовать, что они получат в полной игре.
Создатели Shift Up впечатлили использованием технологии Unreal Engine 4, представив впечатляющие сцены боя и детализацию персонажей. Stellar Blade — многообещающая игра в портфолио PS5, которая уже получает положительные отзывы за свой подход к графике и игровому процессу.