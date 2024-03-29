На проработку физики волос Евы в Stellar Blade ушло до года дополнительной работы

Сегодня все желающие могут опробовать демоверсию Stellar Blade. А это значит, что вы можете своими глазами увидеть, чего удалось добиться Shift Up, особенно в плане графики. К примеру, можно будет поближе рассмотреть наряды и прическу главной героини, для создания которых было приложено немало усилий.
В интервью изданию Famitsu руководитель проекта Ким Хён Тэ рассказал, при создании игры Shift Up ставилась задача показать весь спектр движений в бою, потому что это визуально красиво. Он также отметил, что это стало возможно благодаря возможностям PlayStation 5.
К тому же, как следует из перевода, выложенного в Twitter пользователем Genki_JPN, режиссер утверждает, что создание волос Евы было сложной задачей, и это было вполне ожидаемо. Физика таких длинных волос в такой динамичной игре очень продумана и — пусть он отчасти и шутил — режиссер утверждает, что создание такой прически увеличило время разработки Stellar Blade на целый год.
Я хотел передать разнообразные покачивающиеся движения в битвах. Я надеюсь, что все обратят внимание на эту деталь и получат удовольствие, и я верю, что мы смогли прекрасно реализовать движение таких элементов, как одежда и волосы, за счет широких возможностей PlayStation 5.
Также говорят, что даже сейчас волосы воспроизводятся не идеально и могут возникать ситуации, когда они ведут себя не совсем реалистично. В любом случае, в игре есть возможность выбрать короткую прическу.
Релиз полной версии игры на PlayStation 5 состоится 26 апреля. Кроме того, ожидается, что позже игра выйдет также и на ПК.
Рад что разработчики уделяют внимание всем аспектам в игре.
То шерсть а теперь волоса. А дальше что?
Всегда так было и всегда так будет. Задача PC игроков почтить время терпением.
зато у Артура нет такого сочного ореха
забыл про тити 😀