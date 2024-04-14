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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 583 оценки

Некоторые игроки провели в демоверсии Stellar Blade более 50 часов

butcher69
Новости

После недавнего выхода демоверсии экшена Stellar Blade студия-разработчик Shift Up обратился к социальной сети X (бывший Twitter) с просьбой к игрокам не слишком увлекаться демоверсией игры.

Студия обратила внимание на большое время игры некоторых игроков в демоверсии, что, по сути, произошло потому, что прогресс из демоверсии может быть перенесен в полную версию игры, когда она выйдет, а демоверсия позволяет игрокам набить несколько дополнительных уровней, переигрывая ее.

Мы так благодарны вам за вашу любовь к игре. Чтобы насладиться основной игрой, пожалуйста, не увлекайтесь демо-версией". 50 с лишним часов игры в демо... нам страшно!

Stellar Blade выйдет 26 апреля эксклюзивно на PS5.

13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
OnlyMad

Мне тоже страшно себе представить, что они там 50 часов делали

5
Аристов--Черный
8
mashalle

Изучали окружение

1
RAMFALL

Руку набивали)

2
Solstice

В этом году для пк выйдет? или фиг знает когда?

-1
VIGITAL1

В этом вряд-ли.Если сони политику не поменяла, и они уже не начали пилить порт ,во время создания самой игры.

1
Bor201

Прощупывали баги, вглядывались в тесктуры. Вообщем икали Z-fighting и Screen Tearing. Причем весьма откровенным способом

-1