Некоторые игроки провели в демоверсии Stellar Blade более 50 часов

После недавнего выхода демоверсии экшена Stellar Blade студия-разработчик Shift Up обратился к социальной сети X (бывший Twitter) с просьбой к игрокам не слишком увлекаться демоверсией игры.
Студия обратила внимание на большое время игры некоторых игроков в демоверсии, что, по сути, произошло потому, что прогресс из демоверсии может быть перенесен в полную версию игры, когда она выйдет, а демоверсия позволяет игрокам набить несколько дополнительных уровней, переигрывая ее.
Мы так благодарны вам за вашу любовь к игре. Чтобы насладиться основной игрой, пожалуйста, не увлекайтесь демо-версией". 50 с лишним часов игры в демо... нам страшно!
Stellar Blade выйдет 26 апреля эксклюзивно на PS5.
Мне тоже страшно себе представить, что они там 50 часов делали
Изучали окружение
Руку набивали)
В этом году для пк выйдет? или фиг знает когда?
В этом вряд-ли.Если сони политику не поменяла, и они уже не начали пилить порт ,во время создания самой игры.
Прощупывали баги, вглядывались в тесктуры. Вообщем икали Z-fighting и Screen Tearing. Причем весьма откровенным способом