Новый трейлер Stellar Blade посвящён Тахи, лидеру 7-го воздушно-десантного отряда

Shift Up выпустила новый трейлер Stellar Blade, в котором особое внимание уделяется Тахи. Как лидер 7-го воздушно-десантного отряда, в состав которого входит главная героиня Ева, она помогает ей в начальной части, сражаясь с ордами Найтибы.
В то время как меч Евы представляет собой обоюдоострый прямой клинок, Тахи владеет изогнутым мечом со светящимся лезвием. Для тех, кто играл в бесплатную демо-версию, странно видеть, что она получила специальный трейлер, независимо от его продолжительности. Тем не менее, Тахи может сыграть более значительную роль в этой истории позже. А пока следите за обновлениями, чтобы увидеть новые трейлеры, рассказывающие о других персонажах, таких как Адам и Лили.
Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5. Прогресс из демо-версии переносится в полную игру. Она также содержит повторяемый режим «Вызов босса», позволяющий опробовать более продвинутые навыки и снаряжение против более сложного противника.
Ну тут 2 варианта, либо она выжила каким то образом, либо судя по концу демки, она будет присутствовать в воспоминаниях Евы...
Выглядит симпатичнее главной героини
зачем, если ее убивают в начале демки?
на пк бы игру увидеть а то разрабы дали надежду блин а сами на пс 5 только выпускают
Фига себе десантура сракатая.
Женские формы тут конечно норм,но слишком скучная игра.
Если интересны 18+ игры лучше скачайте через торрент с сайта erotorrent.
Там есть такие топовы игрули как Wild life , Virt-a-Mate , fallen doll operation loverctaft и тд.
чел, ну тут все-таки про игры, по-большей части. Вздрочнуть можно и другими способами, уж совсем то на пиксели переходить не стоит))
Для стримов норм, почитать реакции в твиттере- само почтение, но играть не буду. Предпочитаю игры с геймплеем.