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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 312 оценок

Предзаказы Stellar Blade отлично продаются: разработчики поблагодарили игроков за интерес к игре

2BLaraSex
Новости

Разработчики Stellar Blade опубликовали в своем официальном Твиттер-аккаунте сообщение о том, что игра достигла второго места по предзаказам в американском PlayStation Store всего через 2 дня после их открытия. Игра обошла даже ожидаемую многими Final Fantasy VII Rebirth. В данный момент ее опережает лишь симулятор бейсбола MLB The Show. Разработчики выразили благодарность игрокам за такой интерес к их игре.

В комментариях игроки стали постить информацию о том, что игра достигла высоких показателей и в других регионах. Например, она занимает первое место в Польше, Японии, Канаде и второе место в Великобритании. Самым популярным оказался коммент человека, который написал, что купил игру даже несмотря на то, что у него нет PS5.

Предзаказы Stellar Blade открылись 7 февраля. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
JohnTornton

а потом выйдет кал

0
mongol312

это же не финалка какая-нибудь от японцев.

-1
Richard Simons

вы представьте сколько фанатов теперь будут охотиться за героиней из жизни. Учитывая, что узкоглазые в этом плане просто психи, и они готовы даже убить предмет обожания. Не редкие случаи нападений на айдолов фанатами. Считаю, что зря раскрыли реальную девушку. Личное мое мнение.

-5
2BLaraSex

У моделей из Resident Evil вроде таких проблем ни разу не было.

3
Richard Simons 2BLaraSex

за то у айдолов были, и звонки и угрозы, и даже нападения. Не могу утверждать, что будет тоже самое, то в тоже время утверждать обратное, тоже не могу. Но будь я на ее месте, я бы ни за что не согласился афишировать себя на все общее обозрение (если бы я был девушкой естественно)

0
JohnTornton Richard Simons

кому не пох? хочешь быть знаменитостью, будь готов к последствиям

1
VIGITAL1 Richard Simons

Айдолы это все же другое немного.Фейс у главной героини вообще другой.Тем более игра будет хорошая скорее всего,но через пол года о ней уже и не вспомнят.Если бы она была главной героиней гта6 ,это да.

-2
Jarvis666

Я уже начал охоту

0