Предзаказы Stellar Blade отлично продаются: разработчики поблагодарили игроков за интерес к игре

Разработчики Stellar Blade опубликовали в своем официальном Твиттер-аккаунте сообщение о том, что игра достигла второго места по предзаказам в американском PlayStation Store всего через 2 дня после их открытия. Игра обошла даже ожидаемую многими Final Fantasy VII Rebirth. В данный момент ее опережает лишь симулятор бейсбола MLB The Show. Разработчики выразили благодарность игрокам за такой интерес к их игре.
В комментариях игроки стали постить информацию о том, что игра достигла высоких показателей и в других регионах. Например, она занимает первое место в Польше, Японии, Канаде и второе место в Великобритании. Самым популярным оказался коммент человека, который написал, что купил игру даже несмотря на то, что у него нет PS5.
Предзаказы Stellar Blade открылись 7 февраля. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
а потом выйдет кал
это же не финалка какая-нибудь от японцев.
вы представьте сколько фанатов теперь будут охотиться за героиней из жизни. Учитывая, что узкоглазые в этом плане просто психи, и они готовы даже убить предмет обожания. Не редкие случаи нападений на айдолов фанатами. Считаю, что зря раскрыли реальную девушку. Личное мое мнение.
У моделей из Resident Evil вроде таких проблем ни разу не было.
за то у айдолов были, и звонки и угрозы, и даже нападения. Не могу утверждать, что будет тоже самое, то в тоже время утверждать обратное, тоже не могу. Но будь я на ее месте, я бы ни за что не согласился афишировать себя на все общее обозрение (если бы я был девушкой естественно)
кому не пох? хочешь быть знаменитостью, будь готов к последствиям
Айдолы это все же другое немного.Фейс у главной героини вообще другой.Тем более игра будет хорошая скорее всего,но через пол года о ней уже и не вспомнят.Если бы она была главной героиней гта6 ,это да.
Я уже начал охоту