Создатели Stellar Blade уделили особое внимание спине главной героини, так как именно ее чаще всего видят игроки

Директор грядущей экшен-РПГ Stellar Blade рассказал, что один из самых характерных маркетинговых ходов игры возник из-за "особого внимания", уделенного "обратной стороне" модели главной героини.
В беседе с GamesRadar+ директор игры Хён Тхэ Ким рассказал о дизайне персонажа главной героини Евы. Этот дизайн, созданный на основе скана тела корейской модели Шин Джэ Ын, был в центре внимания в ранних трейлерах Stellar Blade, и хотя теперь мы знаем о Еве гораздо больше, Ким предполагает, что это сделано намеренно.
Когда мы разрабатывали дизайн, мы уделили особое внимание спине персонажа, потому что во время игры у игрока всегда перед глазами спина персонажа. Это то, что они чаще всего видят, поэтому мы решили, что это очень важно.
До появления Stellar Blade компания-разработчик Shift Up была наиболее известна по гача-игре Goddess of Victory: Nikke, хорошо известной тем, что в ней основное внимание уделялось спинам аниме-персонажей, вплоть до прошлогоднего коллаборации с Nier: Automata. Тем не менее, Ким утверждает, что стиль студии - это нечто большее, чем простое умиление. Намеренно гламурный дизайн таких персонажей, как Ева, "стал в некотором роде смелым поступком", - утверждает он.
В то же время Ким думает о более широкой культурной ситуации вокруг таких персонажей, как Ева, как в Корее, так и во всем мире, а также о своих собственных желаниях, когда речь заходит об играх, в которые он играет и которые создает:
Лично я считаю, что по сравнению с фильмами, аниме, мангой и так далее, люди особенно строго относятся к играм. Игры - это сплошные представления людей, которые не всегда положительно относятся к нереально красивым персонажам. Честно говоря, когда я играю в игру, я хочу видеть кого-то, кто выглядит лучше меня. Это то, чего я хочу. Я не хочу видеть что-то обычное, я хочу видеть что-то более идеальное. Я думаю, что это очень важно для вида развлечений. В конце концов, это развлечение, предназначенное для взрослых.
Если же говорить о том, что по мнению Кима считается идеальным дизайном, то это "тот, кто может может показать свое очарование и привлекательность без ущерба для повествования или сеттинга игры".
Отвечая на вопрос о том, что представляет собой Ева как личность, постановщик затронул ее характер и предысторию, отметив, что ее путь к человечности очень напоминает историю 2B из Nier: Automata 2B. По словам Кима, для него большая честь видеть, что игру сравнивают с Nier, поскольку он большой поклонник Йоко Таро.
Персонаж Ева в начале игры не так уж и хорош. Но по мере прохождения игры она берет на себя все больше и больше забот и принимает важные решения. Она взаимодействует с большим количеством персонажей и других людей и становится более человечной. В начале игры она больше похожа на солдата, у нее не так много эмоций и не так много экспрессии. По мере прохождения игры и развития сюжета вы сможете увидеть, как меняются ее эмоции.
Ну конечно же спине, мы так и поняли)))
так и "глазам" они уделили внимание. За что мы им искренне благодарны. И тем паче тому как вся "спина" и "глаза" двигаются))
и то шо ниже спины🫣 красавцы💪
Разработчик понял чего хотят игроки и это дал.
Выдал базу.
особое внимание спине... точно спине?)))
особенно хорошо у них нижняя часть спины получилась. нравятся девушки с хорошими спинами.
ну широчайшая и косая у нее развиты слабо, трапецию тоже можно чутка выразить. Дельтавидная слишком вытянута. Ей бы сменить упражнения и диету. А приседаний хватит, там уже все хорошо.
Попу тоже, вот только, она непропорциональная для героини.