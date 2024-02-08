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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 300 оценок

Создатели Stellar Blade уделили особое внимание спине главной героини, так как именно ее чаще всего видят игроки

Gruz_
Новости

Директор грядущей экшен-РПГ Stellar Blade рассказал, что один из самых характерных маркетинговых ходов игры возник из-за "особого внимания", уделенного "обратной стороне" модели главной героини.

В беседе с GamesRadar+ директор игры Хён Тхэ Ким рассказал о дизайне персонажа главной героини Евы. Этот дизайн, созданный на основе скана тела корейской модели Шин Джэ Ын, был в центре внимания в ранних трейлерах Stellar Blade, и хотя теперь мы знаем о Еве гораздо больше, Ким предполагает, что это сделано намеренно.

Когда мы разрабатывали дизайн, мы уделили особое внимание спине персонажа, потому что во время игры у игрока всегда перед глазами спина персонажа. Это то, что они чаще всего видят, поэтому мы решили, что это очень важно.

До появления Stellar Blade компания-разработчик Shift Up была наиболее известна по гача-игре Goddess of Victory: Nikke, хорошо известной тем, что в ней основное внимание уделялось спинам аниме-персонажей, вплоть до прошлогоднего коллаборации с Nier: Automata. Тем не менее, Ким утверждает, что стиль студии - это нечто большее, чем простое умиление. Намеренно гламурный дизайн таких персонажей, как Ева, "стал в некотором роде смелым поступком", - утверждает он.

В то же время Ким думает о более широкой культурной ситуации вокруг таких персонажей, как Ева, как в Корее, так и во всем мире, а также о своих собственных желаниях, когда речь заходит об играх, в которые он играет и которые создает:

Лично я считаю, что по сравнению с фильмами, аниме, мангой и так далее, люди особенно строго относятся к играм. Игры - это сплошные представления людей, которые не всегда положительно относятся к нереально красивым персонажам. Честно говоря, когда я играю в игру, я хочу видеть кого-то, кто выглядит лучше меня. Это то, чего я хочу. Я не хочу видеть что-то обычное, я хочу видеть что-то более идеальное. Я думаю, что это очень важно для вида развлечений. В конце концов, это развлечение, предназначенное для взрослых.

Если же говорить о том, что по мнению Кима считается идеальным дизайном, то это "тот, кто может может показать свое очарование и привлекательность без ущерба для повествования или сеттинга игры".

Отвечая на вопрос о том, что представляет собой Ева как личность, постановщик затронул ее характер и предысторию, отметив, что ее путь к человечности очень напоминает историю 2B из Nier: Automata 2B. По словам Кима, для него большая честь видеть, что игру сравнивают с Nier, поскольку он большой поклонник Йоко Таро.

Персонаж Ева в начале игры не так уж и хорош. Но по мере прохождения игры она берет на себя все больше и больше забот и принимает важные решения. Она взаимодействует с большим количеством персонажей и других людей и становится более человечной. В начале игры она больше похожа на солдата, у нее не так много эмоций и не так много экспрессии. По мере прохождения игры и развития сюжета вы сможете увидеть, как меняются ее эмоции.
25
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Hog2012
Когда мы разрабатывали дизайн, мы уделили особое внимание спине персонажа, потому что во время игры у игрока всегда перед глазами спина персонажа.

Ну конечно же спине, мы так и поняли)))

12
Hartelose

так и "глазам" они уделили внимание. За что мы им искренне благодарны. И тем паче тому как вся "спина" и "глаза" двигаются))

-2
dostalker

и то шо ниже спины🫣 красавцы💪

0
SOLUS5678

Разработчик понял чего хотят игроки и это дал.

4
Esuguy
Честно говоря, когда я играю в игру, я хочу видеть кого-то, кто выглядит лучше меня. Это то, чего я хочу. Я не хочу видеть что-то обычное, я хочу видеть что-то более идеальное.

Выдал базу.

2
KPAHbl4

особое внимание спине... точно спине?)))

0
ZackSnyder

особенно хорошо у них нижняя часть спины получилась. нравятся девушки с хорошими спинами.

0
mongol312

ну широчайшая и косая у нее развиты слабо, трапецию тоже можно чутка выразить. Дельтавидная слишком вытянута. Ей бы сменить упражнения и диету. А приседаний хватит, там уже все хорошо.

-3
Kenn1y

Попу тоже, вот только, она непропорциональная для героини.

-5