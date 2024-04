Стала известна дата предзагрузки Stellar Blade для PS5

Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер загрузки Stellar Blade для PS5 перед запуском игры 26 апреля, указав, что долгожданная игра будет весить 30,448 ГБ. Помимо размера игры, также сообщается, что игроки смогут предварительно загрузить Stellar Blade с 19 апреля, за неделю до релиза.

Ранее на этой неделе было подтверждено, что Stellar Blade ушла на золото после пяти лет разработки. Между тем, директор игры недавно подчеркнул важность наличия однопользовательских игр с подходящей концовкой, которую игроки смогут достичь, чувствуя, что они занимают значительное место в игровой индустрии.

Забегая вперед, Shift Up планирует серию бесплатных обновлений для Stellar Blade после запуска, которые будут включать новые костюмы и режим New Game Plus.