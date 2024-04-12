Стала известна дата предзагрузки Stellar Blade для PS5

Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер загрузки Stellar Blade для PS5 перед запуском игры 26 апреля, указав, что долгожданная игра будет весить 30,448 ГБ. Помимо размера игры, также сообщается, что игроки смогут предварительно загрузить Stellar Blade с 19 апреля, за неделю до релиза.
Ранее на этой неделе было подтверждено, что Stellar Blade ушла на золото после пяти лет разработки. Между тем, директор игры недавно подчеркнул важность наличия однопользовательских игр с подходящей концовкой, которую игроки смогут достичь, чувствуя, что они занимают значительное место в игровой индустрии.
Забегая вперед, Shift Up планирует серию бесплатных обновлений для Stellar Blade после запуска, которые будут включать новые костюмы и режим New Game Plus.
я не совсем понял 30 гигов или 30000 гигов? (шутка)
30000mb
потом ещё релиз докачать+++ и патч первого дня прилетит на 40000 XD
30 Гб? Я привык что во время предзагрузки скачивается "половина" игры , а значит вся игра будет весить 60 Гб? Если предположение верно, то в игре толком не будет открытого мира...
Отлично!!!! Жду предзагрузки!!!!
Эх на РС еще долго не будет раз еще анонса нет. Я б сыграл.
такой размер видимо из-за текстур окружающего мира, все текстуры ушли на попец ГГ ))
А может вспомнили про распаковку в реальном времени ? Раньше игры были тоже большими и их "жмакали" еще и сорвновались (не помню уж...чет 64бит) - так на дискету 1.44мб умещалось с пяток игр с качеством, которому нынешняя индюшатина позовидует. На консоли всегда одна и таже игра имела в два-три раза больший размер, по отношению с ПК. Оно и понятно, ибо железо было спецефичное. Тогда и рынок рос в технологии и было заметно. Куда сейчас гонка мощьностей - непонятно..многоядерность, заоблачные частоты, скоростя, обьемы, а до сих пор чувсво, что все отстаешь или играешь на калькуляторе МК-64М, Электронике-5 или Z80. По теме - демка 35 почти весит...интересно- обновят её или с нуля качать?