Техническое сравнение графических режимов в демоверсии Stellar Blade

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits, занимающемся анализом графики в играх, было опубликовано новой ролик, в котором автор видео провел сравнительный анализ демоверсии Stellar Blade при различных игровых режимах. Ниже перечислены наиболее важные отличия, которые были замечены автором ролика.
- В демоверсии Stellar Blade есть 3 графических режима.
- В режиме "Производительность" применяется стандартное разрешение 1440p при постоянной частоте в 60 fps.
- В режиме "Сбалансированный" происходит рендеринг в обычном разрешении 1440p с выводом 4K с использованием TAAU. Частота кадров в нем немного падает, но сохраняется на уровне стандартных 60 fps.
- В режиме разрешения 2160p частота кадров ограничена до 30 fps.
- Что касается графических настроек, то существенных изменений между режимами нет, за исключением анизотропной фильтрации и LOD некоторых удаленных текстур.
- Разрешение теней, дистанция прорисовки, окклюзия окружения или постобработка (среди прочего) остались прежними.
- Не хватает только возможности отключить хроматическую аберрацию, которая ( по мнению канала) сильно преувеличена.
- В качестве рекомендации - производительность или сбалансированный режим. Исходя из характера игры, 30 fps - не вариант для столь неистовой игры, как Stellar Blade, а разница в разрешении не столь существенна.
Stellar Blade выйдет 26 апреля для PS5. Демоверсия появится сегодня.
Прикалывают такие сравнения, где разницу надо под микроскопом смотреть. По факту умный человек выберет самый производительный режим и будет играть, один фиг разница мизерная, а картинка будет плавнее. Зачем вообще нужны эти режимы, если они по картинке идентичны - не ясно.