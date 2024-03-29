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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.9 475 оценок

Техническое сравнение графических режимов в демоверсии Stellar Blade

Gruz_
Новости

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits, занимающемся анализом графики в играх, было опубликовано новой ролик, в котором автор видео провел сравнительный анализ демоверсии Stellar Blade при различных игровых режимах. Ниже перечислены наиболее важные отличия, которые были замечены автором ролика.

  • В демоверсии Stellar Blade есть 3 графических режима.
  • В режиме "Производительность" применяется стандартное разрешение 1440p при постоянной частоте в 60 fps.
  • В режиме "Сбалансированный" происходит рендеринг в обычном разрешении 1440p с выводом 4K с использованием TAAU. Частота кадров в нем немного падает, но сохраняется на уровне стандартных 60 fps.
  • В режиме разрешения 2160p частота кадров ограничена до 30 fps.
  • Что касается графических настроек, то существенных изменений между режимами нет, за исключением анизотропной фильтрации и LOD некоторых удаленных текстур.
  • Разрешение теней, дистанция прорисовки, окклюзия окружения или постобработка (среди прочего) остались прежними.
  • Не хватает только возможности отключить хроматическую аберрацию, которая ( по мнению канала) сильно преувеличена.
  • В качестве рекомендации - производительность или сбалансированный режим. Исходя из характера игры, 30 fps - не вариант для столь неистовой игры, как Stellar Blade, а разница в разрешении не столь существенна.

Stellar Blade выйдет 26 апреля для PS5. Демоверсия появится сегодня.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Прикалывают такие сравнения, где разницу надо под микроскопом смотреть. По факту умный человек выберет самый производительный режим и будет играть, один фиг разница мизерная, а картинка будет плавнее. Зачем вообще нужны эти режимы, если они по картинке идентичны - не ясно.

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