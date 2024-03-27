В разработке экшена Stellar Blade участвовало японское отделение PlayStation, которое стояло за созданием Bloodborne

Мы уже писали о том, что в разработке корейского экшена Stellar Blade принимало активное участие игровое подразделение Sony. Тогда об этом лично заявил руководитель проекта Хён Тэ Ким, поблагодарив их за сотрудничество. Сегодня же информация была официально подтверждена со стороны японской компании, которая тем самым пролила свет на подробности сотрудничества. Как оказалось, в разработке игры участвовала отдельная студия PlayStation, в прошлом отвечавшая за множество других релизов, включая Bloodborne.
Как стало известно, над Stellar Blade помогала студия XDEV, которая оказывает поддержку другим командам Sony. Сама XDEV изначально была создана в апреле 2020 года как часть подразделения WWS Japan Studio, а через год перешла в нынешний японский филиал PlayStation Studios. Несмотря на то, что это молодая студия, она состоит из ветеранов компании, которые были частью расформированной SCE Japan Studio и помогали в разработке Bloodborne.
Согласно доступной информации, XDEV за последние несколько лет заметно расширилась. Компания занимается поиском талантливых разработчиков в Азии и оказывает помощь студиям в Южной Корее, как в случае с Stellar Blade, и в Китае, где она отвечает за Lost Soul Aside.
Надеюсь, что у разработчиков получится сделать увлекательный и качественный игровой процесс.
Сиськи норм, но игра прям какой-то максимально дженерик слэшер.
Шляпа какая то, а не игра
Шляпа у тебя увеличивается при виде геймплея этой игры.
👍👍👍