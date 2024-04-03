Все разработчики экшена Stellar Blade получили консоль PlayStation 5 бесплатно

В преддверии скорого релиза многообещающего экшена Stellar Blade, авторы проекта из Shift Up решили необычным способом отметить этот момент. Руководство студии закупило новую версию консоли PlayStation 5 для всех сотрудников, а также предоставило им копию самой игры. Теперь все разработчики смогут насладиться финальной версией игры вместе с остальными игроками в день её выхода.
Как сообщают корейские СМИ, идея принадлежит генеральному директору Shift Up, Киму Хён Тэ. Несколько лет назад он уже дарил сотрудникам бесплатные PS5 в честь анонса Stellar Blade, тогда известной как Project Eve. В преддверии долгожданного релиза руководитель студии решил подарить консоль всем остальным сотрудникам. В дополнение к этому разработчики получили цифровую копию игры для своих аккаунтов. Теперь у всех сотрудников Shift Up есть PlayStation 5 с предзаказом на Stellar Blade.
Кроме того, стало известно, что разработчики Stellar Blade не планируют брать отпуск после релиза. Многие из них останутся прикованными к проекту, чтобы при необходимости выпустить патчи. Команда уже рассматривает возможность добавить фоторежим и улучшить другие функции через обновления, учитывая отзывы полученные из демоверсии.
Stellar Blade будет доступна для игры уже 26 апреля на PS5.
сено пришло к корове?