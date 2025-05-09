Онлайн Stellaris резко вырос после выхода DLC BioGenesis

5 мая 2025 года вышли DLC BioGenesis и обновление 4.0 (Phoenix Update), благодаря чему Stellaris достигло пика в 31 681 игрока в Steam — лучшего показателя за год. Дополнение добавило два биокорабля, три Происхождения и новый кризис, а патч изменил некоторые механики.
Однако запуск сопровождался техническими проблемами, из-за чего доля негативных отзывов выросла до 36%. Paradox уже выпустила три патча, и готовится ещё один — 4.0.5, который устранит баги и улучшит баланс.
К слову, до понедельника в игре проводятся бесплатные выходные, а если вы решите приобрести игру, то до 19 мая действует скидка -75%.
Игра была лютый топ , тем более когда границы экспансии росли пропорционально влиянию фракции , а потом что-то пошло не так и это убрали. Кто помнит какой это был апдейт?
4.0.5 вышел ещё вчера, а онлайн вырос потому что бесплатные выходные у игры
Длс отличное, 4.0 Багованное
Насколько мне известно, у любой игры после выпуска DLC увеличивается онлайн. И не важно какой жанр у игры: стратегия, шутер, файтинг. Старые игроки, которые полностью изучили игру возвращаются, чтобы оценить новое, а потом снова уходят. Прошу прощения у автора, но это ОЧЕНЬ плохая гейм-аналитика. Всё равно, что сказать, что дождь прошёл, потому что накануне был слышен гром