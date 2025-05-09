Онлайн Stellaris резко вырос после выхода DLC BioGenesis

5 мая 2025 года вышли DLC BioGenesis и обновление 4.0 (Phoenix Update), благодаря чему Stellaris достигло пика в 31 681 игрока в Steam — лучшего показателя за год. Дополнение добавило два биокорабля, три Происхождения и новый кризис, а патч изменил некоторые механики.

Однако запуск сопровождался техническими проблемами, из-за чего доля негативных отзывов выросла до 36%. Paradox уже выпустила три патча, и готовится ещё один — 4.0.5, который устранит баги и улучшит баланс.

К слову, до понедельника в игре проводятся бесплатные выходные, а если вы решите приобрести игру, то до 19 мая действует скидка -75%.