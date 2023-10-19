Разработчики стратегии Stormgate раскрыли результаты альфа-версии; Объявлен новый этап ©

Разработчики из Frost Giant Studios представили отчет о первых двух этапах альфа-тестирования их духовного преемника Starcraft Stormgate. Игра, разрабатываемая на Unreal Engine 5 командой, состоящей из ветеранов Starcraft 2 и Warcraft 3, уже прошла две альфа-фазы: первое закрытое предварительное альфа-тестирование под кодовым названием «Апокалипсис» и второе закрытое альфа-тестирование под кодовым названием «Бейнлинг».

Приближается третий альфа-тест под кодовым названием «Хроносфера», и количество игроков, приглашенных для тестирования игры, утроилось. Регистрация доступна на официальном сайте.

В отчете, опубликованном на видео, упоминается, что игра «работает очень хорошо, определенно превосходя ожидания на данном этапе». В ролике также можно увидеть много геймплея и услышать об экспериментах и разработке теорий, проводимых явно очень активным альфа-сообществом Stormgate, которое вместе работало над поиском стратегий и противодействием им. Было даже два турнира, которые, видимо, были весьма интересными.

В то время как первая альфа-фаза включала только человеческую фракцию, следующая, наконец, откроет вторую фракцию, Адское Воинство, и видео также показывает их игровой процесс, который первоначально был показан в августе на Gamescom Opening Night Live.

Stormgate, анонсированная в июне 2022 года, представляет собой совершенно нового духовного преемника Starcraft, которая выйдет на ПК в Steam. Тем не менее, разработчики отмечают, что в какой-то момент игра может появиться и на других платформах. Даты выпуска пока нет, но мы знаем, что бета-версия, которая станет самым продолжительным периодом тестирования, продлится до 2024 года.