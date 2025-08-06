Война начинается: вышел трейлер первой сюжетной кампании Stormgate

Авторы Warcraft 3 и StarCraft 2, собравшиеся под флагом Frost Giant Studios, представили трейлер первой сюжетной кампании Ashes of Earth для своей стратегии Stormgate. Это важный шаг для проекта, который до этого был доступен только в виде многопользовательского фри-ту-плей тайтла. Теперь у игроков есть повод вернуться — на этот раз ради истории.

Кампания рассказывает о борьбе фракции Vanguard в постапокалиптическом мире и состоит из 12 миссий. Первые три можно пройти бесплатно, а остальные открываются после покупки в Steam или через внутриигровой магазин.

«Мы стоим на плечах гигантов», — говорит Тим Мортен, соавтор StarCraft II. Разработчики вдохновлялись классикой RTS и обещают вернуть жанру былую славу. В Ashes of Earth особый упор сделан на повествование и сильную озвучку — среди актеров Симу Лю, Тара Стронг и Мэтт Мерсер.

Stormgate предлагает три уникальные фракции: людей Vanguard, демонов Infernal Host и ангельскую Celestial Armada. Кампанию можно проходить в одиночку или с другом.