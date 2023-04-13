Новый сценарий "Военная застава" станет доступен для всех игроков с выходом Stranded: Alien Dawn 25 апреля ©

Игроки Stranded: Alien Dawn могут открыть для себя новые способы игры при запуске благодаря совершенно новому сценарию «Военная застава», который появится в первый же день. Захватывающий симулятор выживания на планете выйдет во вторник, 25 апреля, на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

Новый захватывающий сценарий, доступный при запуске на всех платформах, предлагает игрокам выбрать до шести членов команды, которых отправят в неизведанное место вдали от цивилизованной галактики. Их миссия? Чтобы закрепиться в их неумолимом новом окружении, чтобы построить Ansible Relay и обеспечить межзвездную связь.

На протяжении всего сценария игроки должны экипировать и защищать свою команду авантюристов, солдат и ученых, чтобы защитить базу от угрозы все более враждебной инопланетной дикой природы. Новый выживший, Эмбер Гриффин, принесет группе достаточный военный опыт в качестве тактического командира — идеально подходит для обеспечения безопасности базы, пока строится Ansible Relay и пытается установить связь.

Сценарий «Военный аванпост» также предлагает новые варианты исследований, в том числе два типа мехов, которые после создания увеличат боевые возможности группы, а также барьеры силового поля и ворота для дополнительной защиты — все это будет доступно во всех сценариях.

Наряду с этим игроки могут использовать новые технологии для повышения доступности ресурсов. Матрицы фабрикаторов теперь можно исследовать, и они являются ключом к созданию новых производственных устройств, способных преобразовывать энергию в физическую материю. Производитель продуктов питания использует энергию для создания блюд без ингредиентов, в то время как производитель материалов может создавать сырье, такое как дерево, камень, металлические сплавы, жидкое топливо и кремний.