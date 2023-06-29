Симулятор выживания на планете Stranded: Alien Dawn получил крупное обновление с джунглями ©

С сегодняшнего дня игроки Stranded: Alien Dawn могут исследовать новый яркий регион Салту в рамках бесплатного обновления для всех платформ. Район джунглей, отличающийся густой листвой и теплыми условиями, предлагает захватывающие новые испытания, наряду с множеством новых функций, доступных во всех регионах и сценариях, и нового выжившего, который может оказаться полезным дополнением к любой группе.

Салту, потрясающая, но неумолимая среда, приносит выжившим новые уникальные препятствия в виде экстремальной влажности, тропических инфекций, живых туманов и упадка ксенофлоры.

Игроки должны разрабатывать инновационные стратегии, чтобы поддерживать прохладу своих выживших, сохранять еду и лечить болезни, чтобы избежать опасных для жизни последствий. Местную флору и фауну также можно изучать и использовать для производства ресурсов для группы.

Новые функции, в том числе «Рабочие зоны» и «Флаги зон», позволят игрокам еще больше контролировать настройку своей базы, а также смогут назначать выжившим специальные пространства, в которых они будут жить и работать для достижения оптимальной производительности. Выжившие также могут быть готовы к любой ситуации благодаря специальному слоту инвентаря для инструментов, которые могут быть оснащены одним из нескольких новых инструментов, включая наборы для выживания, респираторы, ночные очки и гранаты.

Наряду с этим игроки также смогут выбрать для своей группы нового выжившего, Мелоди Адейеми. Опыт Мелоди, талантливого природного целителя и утешительного лидера, несомненно, окажется жизненно важным.

Stranded: Alien Dawn доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.