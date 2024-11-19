Кошачье приключение Stray добралось до Nintendo Switch в цифровом и физическом виде

Stray, получившая признание критиков приключенческая игра от третьего лица о кошках, сегодня дебютировала на Nintendo Switch. От издателя Annapurna Interactive и разработчика BlueTwelve Studio, а также в партнёрстве с дистрибьютором Skybound Games, физическое издание Stray для Nintendo Switch теперь доступно для покупки у розничных продавцов по всему миру и в интернет-магазинах. Цифровая версия также доступна в Nintendo eShop. ​

В Stray игроки берут на себя роль бродячей кошки среди детализированных, неоновых переулков разрушающегося кибергорода и мрачных условий его грязного подполья. Исследуйте окрестности сверху и снизу, защищайтесь от непредвиденных угроз и разгадывайте тайны этого неприветливого места, населённого любопытными дроидами и опасными существами. Смотрите на мир глазами кошки и взаимодействуйте с окружающей средой в игровой форме.

Кроме того, Stray доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, ПК в Steam и Mac.