Много котеек не бывает: кошачье приключение Stray сравнили на Xbox Series X и S, PS5 и ПК ©

В связи с дебютом Stray на Xbox Series X|S владелец канала ElAnalistaDeBits опубликовал новое сравнительное видео, в котором сравнивает "зеленую" версию с PS5- и PC-версиями.

Согласно анализу испанского энтузиаста, на Xbox Series X Stray предлагает один графический режим с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, что соответствует версии PS5. Консоль Microsoft принципиально не сильно отличается от консоли PlayStation в плане графики, но у нее чаще наблюдаются заикания, которые в любом случае не влияют на игровой процесс.

Различия с Series S в данном случае заметны: консоль не может выйти за порог 1080p и 60 кадров в секунду, а также страдает от явлений клиппинга при использовании эффектов постобработки и анизотропного фильтра.

Версия для ПК, с учетом аппаратных возможностей, обладает лучшим освещением, тенями, текстурами и эффектами постобработки, чем все остальные платформы, а также самым быстрым временем загрузки, причем PS5 занимает второе место по этому показателю.

В целом ElAnalistaDeBits утверждает, что Stray выглядит хорошо оптимизированной на всех платформах, хотя, по его мнению, на Xbox S Series можно было бы сделать больше в плане нативного разрешения.