Stray выйдет для macOS в декабре

Annapurna Interactive объявила, когда геймеры Mac смогут получить в свои руки Stray, одну из самых очаровательных игр последних лет.

Stray появится на macOS 5 декабря в Mac App Store и Steam. Однако нам понадобится достаточно современная система. Игра будет совместима только с компьютерами Mac с чипсетом Apple Silicon, поэтому, если у вас все еще есть машина на базе Intel, вам не повезло. Игра дебютировала на ПК и PlayStation в июле 2022 года и вышла на Xbox в августе этого года.

Apple еще больше продвигает свою игровую инициативу: некоторые известные издатели переносят свои игры на Mac (и даже на iPhone). Resident Evil Village появилась на iPhone 15 Pro и некоторых моделях iPad на прошлой неделе, а Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding и ремейк Resident Evil 4 будут перенесены в экосистему Apple в ближайшие месяцы.