Digital Foundry выпустила технический разбор ПК-версии Street Fighter 6 ©

Street Fighter 6 - довольно замечательная игра в техническом плане, но есть некоторые аспекты, которые не позволяют назвать ее настоящим техническим чудом. Digital Foundry выпустила свой технический разбор Street Fighter 6, в котором даны некоторые советы по оптимизации игры на ПК и улучшению ее работы, особенно на средних и старых компьютерах.

Одной из первых вещей, на которую указывают ребята из Digital Foundry, является опция предварительной компиляции шейдеров в SF6, которая, похоже, является практически обязательной для любого ПК, даже для высокопроизводительных.

Без предварительной загрузки шейдеров у них были задержки кадров при работе на машине с Nvidia 4090 и процессором Intel Core i9, так что включение этой опции будет полезно всем.

Они слегка осуждают графические опции SF6 на ПК и то, что они не дают никакого представления о влиянии на производительность, как в других играх на движке RE Engine, включая Resident Evil 4, и их не слишком впечатлило графическое масштабирование высокого класса с отсутствием трассировки лучей и проблем с потоковой передачей текстур.

Что касается простых способов повысить производительность, отключите отражения пространства экрана (в некоторых случаях прирост производительности составит почти 10%), качество теней поставьте на нормальное и отключите VSync.

Для средних ПК они рекомендуют уменьшить количество игроков в Battle Hub до 40 вместо 60, чтобы получить хороший прирост производительности, но другие параметры, похоже, не оказывают большого влияния на производительность.