Street Fighter 6 02.06.2023
7.1 151 оценка

Файтинг Street Fighter 6 возглавил чарт продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Как и каждый вторник, появился рейтинг самых продаваемых игр и оборудования в Steam по доходам. На этой неделе мы видим Street Fighter 6 на первом месте, благодаря выдающемуся запуску. Ремейк System Shock также неплохо дебютировал на седьмом месте.

Ниже представлен топ-10 за период с 30 мая по 6 июня 2023 года:

  1. Street Fighter 6
  2. Steam Deck
  3. Naraka: Bladepoint
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2
  5. Red Dead Redemption 2
  6. The Oultast Trials
  7. System Shock
  8. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  9. GTA 5
  10. Rust

Как мы видим, этот рейтинг сильно отличается от рейтинга прошлой недели, за исключением Steam Deck, который незыблемо находится в топ-3 лучших. Street Fighter 6, как многие и предполагали, учитывая впечатляющие цифры запуска, занял первое место в первые несколько дней после запуска.

Outlast Trials опустилась с первого места на шестое, а другие новинки последних недель, Starship Troopers: Extermination и Warhammer 40,000 Boltgun, покинули топ-10, чтобы освободить место для таких вечноприбыльных игр, как Red Dead Redemption 2, GTA 5, Rainbows Six Siege и Call of Duty Modern Warfare 2, которые в последние дни предлагались в Steam со скидкой.

ПК
-3
2
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Eminence

Такое чувство, что геймеры никогда не видели голых женских ног..

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Kenn1y

Игра отлично сделана в плане механик, но производительность странная, почему то ФПС спустя время падает до 40 при любом разрешении и решает проблему только установка параметра internal resolution на 4 вместо 5, но этот параметр мылит картинку, при то, что ФПС падает и при 1080р, если данный параметр установить на значение 5.

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