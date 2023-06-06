Файтинг Street Fighter 6 возглавил чарт продаж Steam за прошедшую неделю ©

Как и каждый вторник, появился рейтинг самых продаваемых игр и оборудования в Steam по доходам. На этой неделе мы видим Street Fighter 6 на первом месте, благодаря выдающемуся запуску. Ремейк System Shock также неплохо дебютировал на седьмом месте.

Ниже представлен топ-10 за период с 30 мая по 6 июня 2023 года:

Как мы видим, этот рейтинг сильно отличается от рейтинга прошлой недели, за исключением Steam Deck, который незыблемо находится в топ-3 лучших. Street Fighter 6, как многие и предполагали, учитывая впечатляющие цифры запуска, занял первое место в первые несколько дней после запуска.

Outlast Trials опустилась с первого места на шестое, а другие новинки последних недель, Starship Troopers: Extermination и Warhammer 40,000 Boltgun, покинули топ-10, чтобы освободить место для таких вечноприбыльных игр, как Red Dead Redemption 2, GTA 5, Rainbows Six Siege и Call of Duty Modern Warfare 2, которые в последние дни предлагались в Steam со скидкой.