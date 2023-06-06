Файтинг Street Fighter 6 возглавил чарт продаж Steam за прошедшую неделю

Как и каждый вторник, появился рейтинг самых продаваемых игр и оборудования в Steam по доходам. На этой неделе мы видим Street Fighter 6 на первом месте, благодаря выдающемуся запуску. Ремейк System Shock также неплохо дебютировал на седьмом месте.
Ниже представлен топ-10 за период с 30 мая по 6 июня 2023 года:
- Street Fighter 6
- Steam Deck
- Naraka: Bladepoint
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Red Dead Redemption 2
- The Oultast Trials
- System Shock
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- GTA 5
- Rust
Как мы видим, этот рейтинг сильно отличается от рейтинга прошлой недели, за исключением Steam Deck, который незыблемо находится в топ-3 лучших. Street Fighter 6, как многие и предполагали, учитывая впечатляющие цифры запуска, занял первое место в первые несколько дней после запуска.
Outlast Trials опустилась с первого места на шестое, а другие новинки последних недель, Starship Troopers: Extermination и Warhammer 40,000 Boltgun, покинули топ-10, чтобы освободить место для таких вечноприбыльных игр, как Red Dead Redemption 2, GTA 5, Rainbows Six Siege и Call of Duty Modern Warfare 2, которые в последние дни предлагались в Steam со скидкой.
Такое чувство, что геймеры никогда не видели голых женских ног..
Игра отлично сделана в плане механик, но производительность странная, почему то ФПС спустя время падает до 40 при любом разрешении и решает проблему только установка параметра internal resolution на 4 вместо 5, но этот параметр мылит картинку, при то, что ФПС падает и при 1080р, если данный параметр установить на значение 5.