The Outlast Trials 18.05.2023
7.3 121 оценка

Outlast Trials удерживает лидерство в чарте продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Цифровой магазин Valve отчитался об продажах игр и устройств в Steam за прошлую неделю с 23 по 30 мая.

Игра Outlast Trials продолжает пользоваться очень высоким спросом у пользователей в Steam, обогнав по сумме доходов такие ААА-хиты, как FIFA 23, CoD: Modern Warfare 2 и NBA 2K23.

Как правило, файтинги пользуются большой популярностью не только на консолях, но и на ПК. В Steam это видно по результатам продаж Street Fighter 6. Предзаказы на игру от Capcom продаются настолько хорошо, что игра поднялась на седьмое место в рейтинге бестселлеров (две недели назад игра была на двадцатой позиции). К игре уже выпущен релизный трейлер, а журналисты хвалят новинку.

Warhammer 40,000: Boltgun тоже демонстрирует прекрасные результаты и оказалась на 3-м месте, подвинув кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination на 4-е место (на прошлой неделе игра была на втором месте).

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 23 по 30 мая:

  1. The Outlast Trials
  2. Steam Deck
  3. Warhammer 40,000: Boltgun
  4. Starship Troopers: Extermination
  5. EA SPORTS FIFA 23
  6. Call of Duty: Modern Warfare® II
  7. Street Fighter™ 6
  8. NBA 2K23
  9. Mortal Kombat 11
  10. Cities: Skylines
ПК
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