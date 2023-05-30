Outlast Trials удерживает лидерство в чарте продаж Steam за прошедшую неделю ©

Цифровой магазин Valve отчитался об продажах игр и устройств в Steam за прошлую неделю с 23 по 30 мая.

Игра Outlast Trials продолжает пользоваться очень высоким спросом у пользователей в Steam, обогнав по сумме доходов такие ААА-хиты, как FIFA 23, CoD: Modern Warfare 2 и NBA 2K23.

Как правило, файтинги пользуются большой популярностью не только на консолях, но и на ПК. В Steam это видно по результатам продаж Street Fighter 6. Предзаказы на игру от Capcom продаются настолько хорошо, что игра поднялась на седьмое место в рейтинге бестселлеров (две недели назад игра была на двадцатой позиции). К игре уже выпущен релизный трейлер, а журналисты хвалят новинку.

Warhammer 40,000: Boltgun тоже демонстрирует прекрасные результаты и оказалась на 3-м месте, подвинув кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination на 4-е место (на прошлой неделе игра была на втором месте).

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 23 по 30 мая: