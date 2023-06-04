Познавательное видео о разработке Street Fighter 6 ©

YouTuber Paolo fromTOKYO опубликовал последний эпизод своей серии "День из жизни", в которой он рассказывает о том, как японские сотрудники проводят свой день, выполняя различные виды работ. В этом конкретном случае речь идет о Цуйоши Ябушита, специалисте по планированию игр, работающим в Capcom в Осаке, а именно над Street Fighter 6. Примечательно, что именно он придумал новую функцию Battle Hub.

В ролике показана очень интересная поездка в офисы Capcom. При этом нам рассказывают не только господин Цуйоши, но и многие его коллеги, включая режиссера Такаюки Накаяму. Особенно интересным можно назвать посещение звукозаписывающей студии, в ходе которого показывали, как записываются звуковые эффекты.

Street Fighter 6 уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Также будет выпущена аркадная версия игры силами компании Taito, но только в Японии.