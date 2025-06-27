Сагат станет частью Street Fighter 6 уже 5 августа

Император муай-тай возвращается! Сагат присоединяется к составу Street Fighter 6 с 5 августа, с поддержкой кроссплея между PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC, а также недавно вышедшей Nintendo Switch 2! Игроки смогут побывать в величественных горах Таиланда и даже узнать статую на заднем плане, посетив и обучившись у Сагата, нового мастера в режиме World Tour.

В честь появления этого персонажа с 4 июля будет доступен Бойцовский пропуск «Сагат прибыл», наполненный контентом, вдохновленным культовым бойцом. К тому же в Fighting Ground появятся новые детали, например, новые цвета EX для Рю и Кена.

К тому же, начиная с 5 августа, семь персонажей окунутся в летнее веселье, облачившись в альтернативные костюмы - купальники. Окунуться с головой в летнюю атмосферу смогут Кэмми, Люк, Чун-Ли, Манон, Джейми, Кимберли и A.K.I., а в будущем подобные наряды получат и другие персонажи..