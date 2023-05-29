Тестовый инструмент Street Fighter 6 для ПК стал доступен для скачивания ©

В преддверии своего выпуска на этой неделе CAPCOM выпустила инструмент для тестирования Street Fighter 6, который позволяет пользователям увидеть, сможет ли их система запустить следующую часть серии, без необходимости сначала покупать игру.

Инструмент, который можно загрузить с официального веб-сайта игры, запускает тест, включающий несколько сценариев, в том числе сценарий Battle Hub, чтобы в конце предоставить оценку, указывающую, может ли система, на которой он был запущен, справиться с игрой. Оценка от 91 до 100 указывает на то, что система может легко запускать игру, а оценка от 70 до 31 рекомендует и требует некоторой настройки параметров. Низкий балл от 30 до 0 означает, что игра не сможет работать на такой системе.

Выпуск тестового инструмента, который стал довольно редким в последние годы, показывает, как команда разработчиков Street Fighter 6 делает все правильно, чтобы обеспечить максимально плавную работу на всех платформах сразу после запуска. А если вы все еще не уверены в получении последней части серии, вы можете попробовать игру прямо сейчас благодаря играбельной демоверсии, доступной во всех форматах.

Street Fighter 6 выходит 2 июня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.