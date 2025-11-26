Отечественная психологическая приключенческая игра Sublustrum получит обновленную версию в 2026 году

Издатель Brickworks Games и студия Phantomery Interactive анонсировали релиз Sublustrum — обновлённой версии психологической приключенческой игры Outcry 2008 года, известной в России и Польше под тем же названием. Проект выйдет на PC через Steam и неуказанные консоли осенью 2026 года с поддержкой русского языка.

Sublustrum приглашает игроков исследовать раздробленный мир снов, где переплетаются воспоминания, звуки и мистические события. Главный герой — писатель, пытающийся понять исчезновение своего брата-учёного. Расследование приводит его в промежуточное пространство между сном и явью, превращая сюжет в сюрреалистическое путешествие по подсознанию.

Игровой мир выполнен в полностью исследуемом фотореалистичном 3D, объединяя викторианскую меланхолию, индустриальные сооружения и ретрофутуризм начала XX века. Архитектура снов стилизована под винтажные объективы и старую плёнку, создавая эффект хрупких сновидений и авторского кино.

Особое внимание уделено звуку: он не только задаёт настроение, но и служит инструментом повествования. Аудио-головоломки, мотивы и эмбиентная музыка ведут игрока по сюжету, создавая уникальный эмоциональный опыт.

Геймплей сочетает новые и переосмысленные головоломки, требующие ассоциативного и латерального мышления. Игроки устанавливают связи между воспоминаниями и внутренними архетипами через задачи со звуком, гравитацией и временными искажениями, раскрывая тайны этого мерцающего и таинственного мира.

Sublustrum обещает стать возвращением классики с современным визуальным и аудио-оформлением, способным впечатлить как поклонников оригинала, так и новых игроков.