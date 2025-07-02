Subnautica 2 теряет своих создателей: Команда разработчиков внезапно потеряла ключевых руководителей

Несмотря на то, что игроки с нетерпением ждут ранний доступ к Subnautica 2, судьба игры оказалась в центре неожиданной кадровой перестановки. Студия Unknown Worlds, ответственная за создание оригинальной Subnautica и её продолжения, лишилась сразу трёх ключевых фигур — Чарли Кливленда (геймдизайнер), Теда Гилла (CEO) и Макса Макгуайра (технический директор). Все трое были не просто топ-менеджерами, но и соучредителями студии, посвятившими ей в совокупности более 50 лет.

Их место занял Стив Папутсис, уже известный по работе над Dead Space 2 и Dead Space 3, а также по руководству студией Striking Distance (The Callisto Protocol). Теперь он будет курировать сразу две команды: Striking Distance и Unknown Worlds. Такое решение приняла материнская компания Krafton, которая официально сообщила о перестановках руководителей в отдельном пресс-релизе. Сам Стив Папутсис отметил, что сосредоточен на создании наилучшего игрового опыта и благодарен фанатам за терпение.

Причины ухода бывших лидеров не раскрываются. Krafton утверждает, что пыталась сохранить их вовлечённость в проект, но ограничилась пожеланиями успехов в будущих начинаниях. Тем временем фанаты не могут не заметить, что подобные перемены за несколько месяцев до раннего доступа — тревожный сигнал. Это может говорить о разногласиях внутри студии или смене вектора развития проекта.

Krafton, в свою очередь, настаивает на том, что Subnautica 2 останется приоритетом и выйдет максимально «целостной и удовлетворяющей ожидания игроков». Как подчеркнул CEO Krafton, "ничто не важнее игрового опыта".

Если внезапная смена руководства не повлияет на планы студии, то ранний доступ Subnautica 2 выйдет на ПК и Xbox Series до конца 2025 года. Полноценный релиз ожидается уже в следующем году.