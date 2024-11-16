Subverse вышел из раннего доступа - опубликован релизный трейлер

Спустя долгих 4 года разработки, космический блокбастер для взрослых Subverse наконец-то вышел из раннего доступа. Обновление размером чуть более 26 гигабайт уже доступно для скачивания в Steam. Разработчики игры опубликовали на официальном YouTube-канале релизный трейлер и огромное описание того, что ждет игроков в версии 1.0:
- Завершение сюжета Subverse;
- 9 квестов на преданность;
- 239 эротических сцен в Пандоре;
- Настройка нарядов, скинов и причесок при просмотре эротических сцен в Пандоре;
- Возможность смешивать сцены в Пандоре с различными персонажами;
- Ускоренные наземные бои и более умные противники, которые теперь делятся на роли: танки, урон, враги ближнего и дальнего боя, рядовые и элита;
- Ослаблены такие боссы как Тибольд, Аззорион и Люблюб;
- Переработаны способности некоторых вайфу, например Лили теперь лучше лечит, а Килли своей атакой отбрасывает врагов;
- Переработаны способности некоторых мантиков;
- Переработан режим ДЭВА;
- Количество волн в космических боях уменьшено до трех;
- Мария Целеста теперь апгрейдится в зависимости от прогресса в игре;
- Виджет аномалий теперь более точно отслеживает прогресс изучения туманностей;
- Добавлены события на планетах, во время которых можно добыть ресурсы, предметы и опыт;
- В диалогах добавлены новые ракурсы камеры и переходы между сценами;
- Обновлен интерфейс журнала;
- У ДЕМИ появилась уникальная система прогресса;
- У Тарон в инженерном отсеке открылся магазин, где помимо коллекционных предметов можно конвертировать ресурсы из одного в другой;
- Чтобы уменьшить размер игры, 4K-ролики теперь загружаются в качестве отдельного DLC;
- Появились облачные сохранения и достижения.
Разработчики предупредили, что в игре еще есть некоторые проблемы, которые будут правиться со временем, например проблемы с освещением в некоторых сценах в Пандоре или сбои во время сворачивания игры с помощью Alt+Tab в особо тяжелых сценах. Цена Subverse выросла с 750 рублей до 1990 рублей. Старые сейвы больше не работают, игру придется начинать заново.
Ура! Побежал скачивать. Ребята проделали колоссальную работу по игре, честь им и хвала.
Всегда удивляло, когда у игр со взрослым рейтингом можно лить кровищу, кишки, сжигать заживо людей и хер знает что еще, а секс полное табу) Может индустрия однажды повзрослеет и увидим больше не только в порно-играх.
Фу, секс это для животных. А мы люди. Мы хотим убивать а не еб@ть.
Фига у них аппетиты
Ну, контента там дофига. На 30-50 часов, если все зачищать и побочки делать.
Ценник достойный для такой игры. Над игрой видно старались! 2BLaraSex прав. я постараюсь выделить деньги тчобы отблагодарить их за перевод! качественный и без цензуры ( с матами, пошлыми словами везде где они есть) !
Я бы даже за 2500-2700 взял. Вот 3000к и выше подумал бы. но 50 на 50 короче просто послушай меня и 2B и поиграй немного. Жаль они все таки демку не сделали, она бы им помогла сейчас...( и еще они в твиттере написал недавно очень, что у них проблемы начались и 4K, Studio69 и писюкастый монстр Smenchik появятся позже (3 DLC)
Они уже написали что связались с Vavle и ждуна включили
Переводить с Серёгой планируется сейчас?или заняты?
Всё в процессе, не так быстро как хотелось бы
Я просто жду взломанную версию :(
Это квест?
Скорее визуальная новелла. С элементами аркады и тактики.
Теперь ещё русификатор дождаться, для лучшего восприятия, и можно гонять....и я имею ввиду не только персонажа))) А вообще это одна и единственная подобная игра которую я купил. Достаточно было для того чтобы теперь порно игры сыпались в предложку в стиме постоянно. Но игрой доволен )))
Как тупо, безвкусно и неуместно смотрится шлем ГГ! Ну зачем там трусы?
Для стёба. Если ты не заметил, то помимо секс сцен, в этой игре выстёбываются все космооперы, по типу стар варс и масс эффект
а Celestina и Kasidora есть ? В смысле секс , или ждать v9.99 в 2525 г
Как будешь выглядеть?
Воот!
Теперь можно играть!
То есть, не было смысла проходить всё вплоть до 0.9.0.
Достаточно было просто её купить по сниженной цене в рамках раннего доступа.
Ну... Плюс в том, что игра теперь полноценная.
за "игру" где геймплей похожий на игры которые в скам рулетках на сайтах в кейсах продают...