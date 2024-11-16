Subverse вышел из раннего доступа - опубликован релизный трейлер

Спустя долгих 4 года разработки, космический блокбастер для взрослых Subverse наконец-то вышел из раннего доступа. Обновление размером чуть более 26 гигабайт уже доступно для скачивания в Steam. Разработчики игры опубликовали на официальном YouTube-канале релизный трейлер и огромное описание того, что ждет игроков в версии 1.0:

Завершение сюжета Subverse;

9 квестов на преданность;

239 эротических сцен в Пандоре;

Настройка нарядов, скинов и причесок при просмотре эротических сцен в Пандоре;

Возможность смешивать сцены в Пандоре с различными персонажами;

Ускоренные наземные бои и более умные противники, которые теперь делятся на роли: танки, урон, враги ближнего и дальнего боя, рядовые и элита;

Ослаблены такие боссы как Тибольд, Аззорион и Люблюб;

Переработаны способности некоторых вайфу, например Лили теперь лучше лечит, а Килли своей атакой отбрасывает врагов;

Переработаны способности некоторых мантиков;

Переработан режим ДЭВА;

Количество волн в космических боях уменьшено до трех;

Мария Целеста теперь апгрейдится в зависимости от прогресса в игре;

Виджет аномалий теперь более точно отслеживает прогресс изучения туманностей;

Добавлены события на планетах, во время которых можно добыть ресурсы, предметы и опыт;

В диалогах добавлены новые ракурсы камеры и переходы между сценами;

Обновлен интерфейс журнала;

У ДЕМИ появилась уникальная система прогресса;

У Тарон в инженерном отсеке открылся магазин, где помимо коллекционных предметов можно конвертировать ресурсы из одного в другой;

Чтобы уменьшить размер игры, 4K-ролики теперь загружаются в качестве отдельного DLC;

Появились облачные сохранения и достижения.

Разработчики предупредили, что в игре еще есть некоторые проблемы, которые будут правиться со временем, например проблемы с освещением в некоторых сценах в Пандоре или сбои во время сворачивания игры с помощью Alt+Tab в особо тяжелых сценах. Цена Subverse выросла с 750 рублей до 1990 рублей. Старые сейвы больше не работают, игру придется начинать заново.