Авторы Suicide Squad обещают много бесплатного контента и отвергают сравнения с "живыми сервисами"

Уже в начале следующего месяца на ПК и консолях выходит Suicide Squad: Kill the Justice League, который обещает новую главу игровой вселенной DC под руководством студии Rocksteady. Многие игроки с большой опаской ожидают новинку из-за кооперативного режима и привязки к сетевым функциям, однако сами разработчики отвергают любые сравнения с "живыми сервисами". Авторы предпочитают описывать ее как масштабный проект во вселенной Бэтмена, который предоставляет игрокам широкий спектр возможностей.

Мы не считаем нашу игру подходящей под какой-то конкретный ярлык. Тем более, мы не создавали ее с прицелом на игру-сервис".

— заявил директор по продуктам студии Rocksteady, Дариус Садегиан, в последнем номере Play Magazine.

По словам руководителя Rocksteady, Suicide Squad: Kill The Justice League сохраняет "ключевую ДНК", которая была пропитана серией Batman: Arkham. Сюжет, интересные персонажи и геймплей все еще являются определяющими элементами для команды разработчиков. Тем не менее создатели стремятся развиваться, поэтому нацелились на масштабный мир с возможностью кооперативного прохождения.

Вместе с этим разработчики обещают активную поддержку Suicide Squad: Kill The Justice League после релиза. Для игры запланировано внушительное количество дополнительного контента, который будет выпущен вместе с обновлениями и будет доступен для всех бесплатно. В Rocksteady работают над новыми миссиями, локациями, снаряжением и даже персонажами.

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на 2 февраля для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.