"Это не правда": Джейсон Шрайер опроверг слухи на тему разработки Rocksteady игры о Супермене

Слухи о том, что Rocksteady работала над игрой про Супермена, появились уже давно, но один твит подлил масла в огонь. После того, как был представлен новый взгляд на грядущую игру Suicide Squad: Kill the Justice League", которая выйдет 2 февраля 2024 г., в Twitter появилось сообщение, в котором утверждалось, что игровой процесс будет проходить "на руинах" отмененной игры про Супермена.

Этот комментарий вновь породил одну из самых давних игровых историй, в которой утверждалось, что студия Rocksteady намеревалась сделать игру про Супермена после работы над трилогией Batman: Arkham, но все оказалось лишь слухами в Интернете. С тех пор эти слухи не утихали и разгорелись еще больше после того, как Rocksteady представила подробный обзор предстоящей игры Suicide Squad, события которой происходят в Метрополисе после захвата города Суперменом с помощью великого злодея Брэйниака.

Однако, по всей видимости, это не так, ведь никаких конкретных доказательств того, что Rocksteady планировала создать игру о Супермене, никогда не было, а после последнего сообщения, получившего широкую огласку, Джейсон Шрайер из Bloomberg и вовсе положил конец этим слухам. Отвечая на твит, который, по его словам, стал "мегавирусным", Шрайер сразу перешел к делу, и заявил, что в слухах о Супермене от Rocksteady "нет ни капли правды".

Шрайер утверждает, что в этом нет "никакой правды", и что Rocksteady никогда не работала над игрой про Супермена и даже не предлагала ее. К тому же, по словам Шрайера, Suicide Squad к моменту выхода будет находиться в разработке уже семь лет, что очень большой срок даже для нынешней AAA индустрии.

Однако Супермен, как видный член Лиги Справедливости, появится в Suicide Squad: Kill the Justice League, где игрокам предстоит уничтожить Кларка Кента и его супердрузей, обращенных Брейниаком.