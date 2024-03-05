Подтверждена дата выхода дополнения Suicide Squad Joker

В сети появилась официальная дата выхода первого сезона DLC Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором будет добавлена альтернативная версия знаменитого Джокера в список игровых персонажей. Новая версия Джокера, которую игроки вскоре смогут получить в Suicide Squad, была специально разработана таким образом , чтобы значительно отличаться от той, которая терроризировала Готэм в серии Batman: Arkham.
Фанаты теперь знают официальную дату выхода игровой версии Джокера из Suicide Squad, благодаря новому рекламному изображению в Твиттере. На нем изображен Джокер , зловеще ухмыляющийся сквозь облако зеленого газа , а также сообщение о том, что первый сезон выйдет 28 марта.
100 человек порадуются, если доживут 🤣