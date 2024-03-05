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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.3 393 оценки

Подтверждена дата выхода дополнения Suicide Squad Joker

KAMA33
Новости

В сети появилась официальная дата выхода первого сезона DLC Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором будет добавлена альтернативная версия знаменитого Джокера в список игровых персонажей. Новая версия Джокера, которую игроки вскоре смогут получить в Suicide Squad, была специально разработана таким образом , чтобы значительно отличаться от той, которая терроризировала Готэм в серии Batman: Arkham.

Фанаты теперь знают официальную дату выхода игровой версии Джокера из Suicide Squad, благодаря новому рекламному изображению в Твиттере. На нем изображен Джокер , зловеще ухмыляющийся сквозь облако зеленого газа , а также сообщение о том, что первый сезон выйдет 28 марта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

100 человек порадуются, если доживут 🤣

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