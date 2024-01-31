Прохождение сюжетной кампании Suicide Squad: Kill the Justice League займет около 9 часов

Suicide Squad: Kill the Justice League наконец-то стала пригодной для игры. После скандального начала запуска в раннем доступе серверы игры заработали, но многие уже успели пройти ее за один день.

По словам Дестина Легари из IGN, игру можно пройти за 9-10 часов.

Судя по моим записям, Suicide Squad займет около 9-10 часов. Возможно, будет немного короче, если вы не будете проходить бои с боссами за персонажей низкого уровня.

Поскольку Suicide Squad - это игра с живым сервисом, Rocksteady планирует со временем расширять ее за счет нового контента. Студия заявляет, что история не закончена, как только вы пройдете игру, и уже подтверждено появление новых материалов, таких как появление Джокера.

Однако игрокам, которые только что купили игру, будет не так уж много интересного в основном сюжете. Основную продолжительность игры обеспечивает реиграбельность, поощряемая экспериментами с экипировкой и настройкой навыков.

Тем не менее, это игровое время не слишком впечатляет. Последний релиз Rocksteady, Batman Arkham Knight, предлагал около 10-12 часов основного сюжетного контента. Как и последняя игра, она также включала в себя различные побочные задания, добавляющие больше контента к общему пакету.

Учитывая, что эта игра стоила 60 долларов и требовала меньше времени на разработку, предложение "Отряда самоубийц", конечно, немного разочаровывает.

В прошлом году Modern Warfare 3 подверглась критике за 4-часовую кампанию. Поскольку общественное мнение об "Отряде самоубийц" уже негативное, Rocksteady может получить аналогичную критику.