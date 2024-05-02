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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 952 оценки

Видео со сравнением патча Starfield 1.11.33 демонстрирует улучшения производительности

monk70
Новости

Последний бета-патч Starfield обеспечивает заметное улучшение производительности в некоторых сценариях, судя по новому сравнительному видео.

В видео, подготовленном MxBenchmarkPC, показано, как патч 1.11.33 улучшает оптимизацию ЦП, поскольку игра работает значительно лучше в сценариях с ограниченным использованием ЦП, в отличие от сценариев с ограниченным использованием графического процессора, в которых не наблюдается никаких улучшений по сравнению текущей публичной версией игры.

Патч Starfield 1.11.33 обещает значительно встряхнуть новейшую ролевую игру с открытым миром от Bethesda как на ПК, так и на консолях. Патч, который появится 15 мая, представит опцию целевой частоты кадров на консолях, что, наконец, даст игрокам Xbox возможность наслаждаться игрой со скоростью 60 кадров в секунду, хотя и с пониженным визуальным качеством. Патч также принесет улучшенные карты поверхности, новые возможности игрового процесса, которые позволят игрокам сделать игру проще или сложнее, новый режим украшения корабля и многое другое. Bethesda также работает над другими функциями, которые появятся в игре позже, включая наземный транспорт для исследования планет.

Starfield доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
no homo

Почему эта игра работает хуже киберпанка? У нее ни красивой графики, ни детальной проработки мира нет!!! Что там может жрать столько мощностей????!?!!? Картошка?!?!?!?

8
вупсич пупсич

Я так понимаю анальная нагрузка на процессор. Не та игра, где нужна супер пупер видеокарта.

0
Air72ru вупсич пупсич

У моего 12ядер 20 потоков (i7-12700) Он не грузится вообще (1-8% это не нагрузка я считаю) ОЗУ хоть попой ешь 32Гб. SSD М2 скорости хоть отбавляй. Остаётся нехватка видео памяти (4Гб). Ну это в моей системе.

А у кого проц жрёт на 100% ?

0
HiRuKo14

Даже тетрис работает лучше киберпанка, а уж старфилд и подавно, как будтобы в киберпанке есть какая-то адекватная проработка мира.

0
fforimen Air72ru

ммм, щас бы мерить оптимизацию по загрузке какой-то железки
загрузка на полную или её отсутствие тоже не сулит ничего хорошего, это всего лишь может говорить о рукожопости девелоперов в отношении работы с цп

0
SEV DRAKE

Уже раскрылся или вот вот?

5
VIGITAL1

Инструменты для модрюов выкотят,и через пол года раскроется предположительно

0
xomy4ek

как на 3050 пойдет - зовите

5
Nephth Renar

Какая бы у тебя видеокарта не была, у тебя всё равно будет 30 фпс или меньше, ибо игра плохо с процессором работает.

1
real19911

а что она не идет на ней? в 1080р конечно же вполне

3
КристианПобединский

там фср 3 с генерацией уже есть) 130+ фпс на 3080

2
Usurper

Разве на ней игра плохо работала?

3
neeXXXT КристианПобединский

Я бы лучше в 70 стоковых кадров играл, чем в убожество с FSR 3

0
Air72ru

Просьба разработчику выложить показательный тест на RTX 9080ti с квантовым ядром.

3
Sidorovich12

В игру больше сейфгарда завезут?

1
HiRuKo14

Ну уважили консольщиков, очередной показатель того что консоль бесполезная платформа что XBOX что PS5 про свитчь вообще молчу, и это урезания и повышения FPS выглядят очень тупо.

0