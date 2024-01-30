Rocksteady бесплатно раздаст эксклюзивные скины для Suicide Squad

Rocksteady Studios подарит бесплатные скины для персонажей Suicide Squad: Kill the Justice League. Для этого потребуется смотреть стримы игры на Twitch.
Фанатам необходимо связать аккаунт на платформе с учетной записью WB Games и находиться на партнерских трансляциях. Геймеры будут получать награды за каждые полчаса просмотра (можно получить три косметических предмета в неделю).
Авторы подарят брелок и куклу для оружия, а также уникальный скин. Облики для персонажей будут сменяться каждую неделю:
- Харли Квинн — с 30 января по 7 февраля;
- Король Акул — с 8 по 16 февраля;
- Дэдшот — с 17 по 25 февраля;
- Капитан Бумеранг — с 26 февраля по 4 марта.
Suicide Squad: Kill the Justice League выходит уже 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Спойлер: через год-полтора и саму игру бесплатно раздадут в ларьке Свинни)
Возможно даже раньше
поверь не будут- максимум через 2 года- WB свою палку гнёт а могли бы помочь игре.
Это будет можно судить если раздадут рыцари готэма, игре уже скоро будет полтора года, игры по сути в одной лодке.
Уже через неделю никому не будет интересно, а они это на четыре растянули.
Позор просто, позор.
как и ты
Нууууу такое себе.
Основатели Rocksteady, как знали что надо сваливать со студии.
Этой какашке уже ничто не поможет.
поможет сила гемпаса
Игра с таким бюджетом попадет гейпасс только через несколько лет, к тому времени будет уже поздно оживлять этот труп.
такой труп меньше чем через год туда попадет в попытках издателя хоть что то заработать
Смотреть на помойке ещё надо 🤣🤣🤣Видимо грядущий провал их не волнует