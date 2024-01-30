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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
5.9 211 оценок

Rocksteady бесплатно раздаст эксклюзивные скины для Suicide Squad

Simple Jack
Новости

Rocksteady Studios подарит бесплатные скины для персонажей Suicide Squad: Kill the Justice League. Для этого потребуется смотреть стримы игры на Twitch.

Фанатам необходимо связать аккаунт на платформе с учетной записью WB Games и находиться на партнерских трансляциях. Геймеры будут получать награды за каждые полчаса просмотра (можно получить три косметических предмета в неделю).

Авторы подарят брелок и куклу для оружия, а также уникальный скин. Облики для персонажей будут сменяться каждую неделю:

  • Харли Квинн — с 30 января по 7 февраля;
  • Король Акул — с 8 по 16 февраля;
  • Дэдшот — с 17 по 25 февраля;
  • Капитан Бумеранг — с 26 февраля по 4 марта.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит уже 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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-14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
AceTheKing

Спойлер: через год-полтора и саму игру бесплатно раздадут в ларьке Свинни)

Возможно даже раньше

11
jax baron

поверь не будут- максимум через 2 года- WB свою палку гнёт а могли бы помочь игре.

2
kotasha

Это будет можно судить если раздадут рыцари готэма, игре уже скоро будет полтора года, игры по сути в одной лодке.

2
Navigor506

Уже через неделю никому не будет интересно, а они это на четыре растянули.

4
6363

Позор просто, позор.

3
Ruslan Бригадир

как и ты

-3
evil_capcha

Нууууу такое себе.

2
KIBERMAX

Основатели Rocksteady, как знали что надо сваливать со студии.

1
goodneighbor

Этой какашке уже ничто не поможет.

0
Ruslan Бригадир

поможет сила гемпаса

0
goodneighbor Ruslan Бригадир

Игра с таким бюджетом попадет гейпасс только через несколько лет, к тому времени будет уже поздно оживлять этот труп.

0
Ruslan Бригадир goodneighbor

такой труп меньше чем через год туда попадет в попытках издателя хоть что то заработать

0
Punisher1

Смотреть на помойке ещё надо 🤣🤣🤣Видимо грядущий провал их не волнует

0