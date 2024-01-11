Suicide Squad: Kill The Justice League высмеяли за похожий на мобильную игру пользовательский интерфейс

Suicide Squad: Kill The Justice League подвергается серьезной критике за загроможденный пользовательский интерфейс и перегруженный HUD. Предстоящий экшен-шутер от третьего лица должен выйти 2 февраля, но недавние превью от множества СМИ были в основном негативными.
IGN похвалил сюжет игры, но в превью было сказано, что "веселья здесь просто нет". VGC также раскритиковал открытый мир Kill The Just League, пользовательский интерфейс и повторяющийся геймплей. В общем, большинство изданий сходятся во мнении: Kill The Justice League будет... ну, не очень.
Наряду с превью, опубликованными в блоге PlayStation, в котором представлены новые фрагменты геймплея, подробности о прохождении, взгляд на открытый мир игры и многое другое. Но больше всего сообщество недоумевает по поводу невероятно загроможденного пользовательского интерфейса Kill The Justice League и перегруженного HUD.
После того как мы поближе познакомились с игровыми кадрами из Kill The Justice League, фанаты по всему интернету принялись ругать пользовательский интерфейс игры. Ютубер LegacyKillaHD поделился скриншотом с надписью "У меня болят глаза" на сайте X (бывший Twitter). Разумеется, он имел в виду загроможденный HUD, показанный на изображении.
Актер озвучки Йонг Йеа также разделил эти чувства. Актер опубликовал несколько скриншотов на своем аккаунте X с подписью "Пользовательский интерфейс Suicide Squad... мои глаза".
Достаточно пролистать ответы, чтобы увидеть, что 90 % людей согласны с этим утверждением. "Это выглядит как мобильная игра. Это не игра AAA, созданная Rocksteady", - сказал пользователь X justfilthy. Другие отзывы варьировались от "Я даже не могу понять, что здесь должно происходить" до "Кто придумал, что это хорошая идея?".
Стоит отметить, что такие элементы, как пользовательский интерфейс и HUD, Rocksteady может довольно легко изменить, будь то в будущих обновлениях или еще до выхода игры. Вполне вероятно, что большинство этих элементов интерфейса можно будет отключить в опциях. А вот более глубокие элементы геймплея, такие как способности персонажей, миссии, бои с боссами и передвижение по локациям, скорее всего, на данный момент являются неизменными.
Suicide Squad: Kill The Justice League первоначально должна была выйти в 2022 году, но неоднократно откладывалась, поскольку Rocksteady заявляла, что ей "нужно поработать над тем, чтобы игра стала максимально качественной для игроков". Теперь Kill The Justice League выйдет 2 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
фиолетовое сами знаете, что простите... ее ждет провал, тут даже переносы никакие не помогут.
Реально мобилка. Либо хотят порт на мобилки, либо на портативки. Понимают, что на компе заранее провалятся.
реально трэш какой-то на экране происходит
Захламленный полностью экран абсолютно бесполезной информацией. Яркий пример почему краткость - сестра таланта.
а то что сама игра кал трешак это никто не хочет высмеять ?
Куплю аккаунт за 100р на посмотреть...