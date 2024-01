Suicide Squad: Kill The Justice League высмеяли за похожий на мобильную игру пользовательский интерфейс

Suicide Squad: Kill The Justice League подвергается серьезной критике за загроможденный пользовательский интерфейс и перегруженный HUD. Предстоящий экшен-шутер от третьего лица должен выйти 2 февраля, но недавние превью от множества СМИ были в основном негативными.

IGN похвалил сюжет игры, но в превью было сказано, что "веселья здесь просто нет". VGC также раскритиковал открытый мир Kill The Just League, пользовательский интерфейс и повторяющийся геймплей. В общем, большинство изданий сходятся во мнении: Kill The Justice League будет... ну, не очень.

Наряду с превью, опубликованными в блоге PlayStation, в котором представлены новые фрагменты геймплея, подробности о прохождении, взгляд на открытый мир игры и многое другое. Но больше всего сообщество недоумевает по поводу невероятно загроможденного пользовательского интерфейса Kill The Justice League и перегруженного HUD.

После того как мы поближе познакомились с игровыми кадрами из Kill The Justice League, фанаты по всему интернету принялись ругать пользовательский интерфейс игры. Ютубер LegacyKillaHD поделился скриншотом с надписью "У меня болят глаза" на сайте X (бывший Twitter). Разумеется, он имел в виду загроможденный HUD, показанный на изображении.

Актер озвучки Йонг Йеа также разделил эти чувства. Актер опубликовал несколько скриншотов на своем аккаунте X с подписью "Пользовательский интерфейс Suicide Squad... мои глаза".

Достаточно пролистать ответы, чтобы увидеть, что 90 % людей согласны с этим утверждением. "Это выглядит как мобильная игра. Это не игра AAA, созданная Rocksteady", - сказал пользователь X justfilthy. Другие отзывы варьировались от "Я даже не могу понять, что здесь должно происходить" до "Кто придумал, что это хорошая идея?".

Стоит отметить, что такие элементы, как пользовательский интерфейс и HUD, Rocksteady может довольно легко изменить, будь то в будущих обновлениях или еще до выхода игры. Вполне вероятно, что большинство этих элементов интерфейса можно будет отключить в опциях. А вот более глубокие элементы геймплея, такие как способности персонажей, миссии, бои с боссами и передвижение по локациям, скорее всего, на данный момент являются неизменными.

Suicide Squad: Kill The Justice League первоначально должна была выйти в 2022 году, но неоднократно откладывалась, поскольку Rocksteady заявляла, что ей "нужно поработать над тем, чтобы игра стала максимально качественной для игроков". Теперь Kill The Justice League выйдет 2 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.