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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 762 оценки

Энтузиаст работает над включением мультиплеера в Cyberpunk 2077 на 18 игроков

Gutsz
Новости

Задолго до официального релиза Cyberpunk 2077 разработчики из студии CD Projekt RED обещали реализовать в игре масштабный онлайн-режим. После нескольких лет активной поддержки игры, крупных обновлений и сюжетных дополнений в игре были переработаны, а также улучшены многие аспекты, но до возвращения сетевого режима авторы так и не дошли. Этот вопрос решил взять на себя один из энтузиастов, который вознамерился включить в Cyberpunk 2077 полноценный мультиплеер на 18 игроков.

Реализовать задумку CD Projekt RED решился пользователь под ником CyberMP, который уже около года работает над специальной модификацией. Целью его мода стало включение в мир Cyberpunk 2077 полноценного мультиплеера с возможностью свободного исследования открытого мира, совместного прохождения заданий и участия в различных кооперативных событиях. Увидеть результат его работы можно уже сейчас, совсем недавно было проведено альфа-тестирование модификации, позволяющая взаимодействовать игрокам в открытом мире.

Многопользовательская пред-альфа-версия:

Режим смертельной битвы 2 на 2:

Для проекта от энтузиаста результат выглядит впечатляющим. Для мультиплеера уже сделано очень многое, однако впереди работы не меньше. Автор пока не готов назвать даже примерные сроки релиза мода в открытый доступ, ему предстоит еще как следует оптимизировать и отполировать сетевую составляющую.

10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Destroited

Очередной Энтузиаст который обещает обещать пока его на работу возьмут и энтузиазм вдруг ни с того ни с сего внезапно испарится.

2
undelite

А почему бы и нет)))

4
Destroited undelite

Очень надеюсь что ты прав, мультиплеер в киберпанке был бы супер. Если ты про то что он выйдет.

1
Demitshur Destroited

там был бы супер режим нг+

0
Destroited Demitshur

Согласен

0
Пользователь ВКонтакте

Когда этот интузиаст сделает вид от 3 лица? // Владислав Граф

1
Пользователь ВКонтакте

Эмм, вспоминая опыт мультиплеерных модов для 2й мафии и Джаст Коз 2 - навряд ли выйдет норм, но за попытку - респект!) // Дмитрий Лаздан

0
lokdogg

Круто зарождение нового мода. Надеюсь получится как с gta SAMP

0
Bambillo132

выглядит неплохо, для альфа теста, я думаю не просто так разраб отказался от мультиплеера, при глобальных сражениях как в батле был бы слайд шоу в 5 фпс, а в закрытых локациях ну такое себе, мало кто будет в неё играть, таких блин игр пруд пруди.

-1
UndisturbedDelbert

К сожалению в Cyberpunk 2077 будет сложновато это довести до конца + CD Projekt RED не дадут ему_ притворить сей проект в массы.

-1
Леший3

девка класс 😍

-1
Пользователь ВКонтакте

Где надрезы под импланты? Опять казуальщена🤨👍 // Георгий Грунь

-1
Пользователь ВКонтакте

// Денис Лежепеков

-4
Пользователь ВКонтакте

Сюжетных? Одно - это не во множественном числе // Андрей Нестеров

-4