Энтузиаст работает над включением мультиплеера в Cyberpunk 2077 на 18 игроков

Задолго до официального релиза Cyberpunk 2077 разработчики из студии CD Projekt RED обещали реализовать в игре масштабный онлайн-режим. После нескольких лет активной поддержки игры, крупных обновлений и сюжетных дополнений в игре были переработаны, а также улучшены многие аспекты, но до возвращения сетевого режима авторы так и не дошли. Этот вопрос решил взять на себя один из энтузиастов, который вознамерился включить в Cyberpunk 2077 полноценный мультиплеер на 18 игроков.

Реализовать задумку CD Projekt RED решился пользователь под ником CyberMP, который уже около года работает над специальной модификацией. Целью его мода стало включение в мир Cyberpunk 2077 полноценного мультиплеера с возможностью свободного исследования открытого мира, совместного прохождения заданий и участия в различных кооперативных событиях. Увидеть результат его работы можно уже сейчас, совсем недавно было проведено альфа-тестирование модификации, позволяющая взаимодействовать игрокам в открытом мире.

Многопользовательская пред-альфа-версия:

Режим смертельной битвы 2 на 2:

Для проекта от энтузиаста результат выглядит впечатляющим. Для мультиплеера уже сделано очень многое, однако впереди работы не меньше. Автор пока не готов назвать даже примерные сроки релиза мода в открытый доступ, ему предстоит еще как следует оптимизировать и отполировать сетевую составляющую.