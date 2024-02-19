В RockSteady объяснили отсутствие патчей с исправлениями для Suicide Squad: Kill The Justice League

Суперегеройский экшен-шутер Suicide Squad: Kill The Justice League буквально на днях получил своё первое обновление после релиза. К большому удивлению игроков, дебютный патч не принёс никаких новшеств и даже не исправил критические ошибки в игре, хотя за несколько дней разработчики уверяли в активной поддержке игры. Представители студии RockSteady поспешили прояснить ситуацию и заявили, что не отказываются от своих слов. Разработчикам нужно больше времени на реализацию некоторых фиксов.

Как оказалось, над поддержкой Suicide Squad: Kill The Justice League работает несколько основных команд RockSteady. Одна из них следит за игровым процессом и общим геймдизайном, параллельно существует вторая команда, которая работает над решением технических ошибок. Первый патч для игры был посвящён исправлениям игрового баланса, поскольку их реализация была в полной компетенции первой команды и не требовала серьёзных переработок.

Изменения в балансировке могут быть сделаны командами дизайнеров, при этом поддержка кода практически не требуется. К сожалению, то же самое нельзя сказать о проблемах с серверами и входом в игре, а дизайнеры не могут исправить эти проблемы. Поэтому изменения в балансировке были сделаны, так как мы не хотим откладывать изменения, которые могут быть быстро реализованы уже сейчас.

— пояснили в RockSteady.

Разработчики извинились перед игроками за задержку выхода ожидаемых исправлений. Студия столкнулась с дополнительными трудностями, и, как оказалось, для решения одной технической проблемы, им предстоит еще устранить несколько других багов меньшего масштаба.

Помимо проблем с сервером и входом в систему, над которыми сейчас работают, для Suicide Squad: Kill The Justice League готовится более масштабная переработка игрового баланса. Разработчики хотят увеличить количество получаемых ресурсов в игре, облегчить получение некоторых предметов и в общем сделать игру более комфортной на всех этапах.