Один из разработчиков Stardew Valley представил свой уютный симулятор жизни - Sunkissed City

В прошлом году появились первые сообщения о грядущем симуляторе жизни в Калифорнии от одного из разработчиков, который помогал с обновлениями Stardew Valley после запуска. В то время у проекта не было ни названия, ни даже страницы в Steam, но теперь, спустя всего несколько месяцев, он получил название, и вы можете внести его в список желаний.

Sunkissed City, созданная Артуром "Mr. Podunkian" Ли, похоже, будет городской версией фермерского симулятора от ConcernedApe. Действие игры разворачивается в Аполло-Сити, "жизнерадостном, залитом солнцем приморском мегаполисе", Sunkissed City полон "фанковых вибраций" и причудливых персонажей. Как и в других симуляторах жизни, игрокам предстоит начать новую жизнь в городе, осваивая новые навыки, знакомясь с новыми людьми и помогая вдохнуть жизнь в этот район.

В отличие от Stardew Valley, где персонаж получал в наследство ферму покойного деда, в Sunkissed City главный герой — новый сотрудник корпорации Pico, и его первая задача — наладить отношения с населением Аполло-Сити, чтобы распространить информацию о новых экологических инициативах Pico - интересная концепция для лайф-сима.

Если говорить о том, чем вы будете заниматься в Sunkissed City, то на странице игры в Steam можно найти такие занятия, как прогулки по парку, кофе в местном кафе, катание на велосипедах, фотографирование дикой природы, рыбалка, походы, знакомства с местными жителями и, если вам понравится, исследование городской канализации, кишащей монстрами.

В игре также есть "бесконечные, глубокие возможности кастомизации", позволяющие игрокам стать теми, кем они хотят, в симуляторе жизни. Они даже смогут заглянуть в местный магазин одежды или салон, чтобы освежить свой образ. Кастомизация не ограничивается внешним видом игрока, в Sunkissed City также доступна настройка дома — от обоев до напольного покрытия и мебели.

Пожалуй, самым интересным является то, что в грядущей игре будут представлены многопользовательские режимы как онлайн, так и с разделенным экраном. Вы также сможете настраивать опыт каждого игрока с помощью опций сложности и доступности. Похоже, мистер Подункиан действительно продумал все до мелочей.

Выход Sunkissed City на ПК ожидается в "четвертом квартале 2024 года", то есть где-то между октябрем и декабрем этого года, а консольный релиз, как надеются, состоится "вскоре после этого". До этого времени вы можете следить за проектом, добавив его в список желаний в Steam и следя за разработчиком в Twitter.