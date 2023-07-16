16-битный платформер Super Catboy выйдет на ПК 24 июля ©

Издатель инди-игр из Висбадена (Германия) Assemble Entertainment и разработчик инди-игр из Аахена (Германия) Pixelpogo объявили, что их 16-битный экшн-платформер Super Catboy выходит на ПК в Steam и GOG 24 июля 2023 года. Игроки смогут погрузиться в этот вдохновленный 90-ми 16-битный мир с главным героем Кэтбоем и его эксцентричной, но очаровательной подругой Оружейницей. Сыграйте в дикое приключение, которое идеально отражает золотую эру экшн-платформеров.

Познакомьтесь с Кэтбоем, не таким уж и обычным героем этой не такой уж и обычной истории. Не оставляя после себя ничего, кроме хаоса, Кэтбой полон решимости помешать планам своего злого создателя доктора Унгефуга, чтобы он мог вернуться к кошачьим вещам.

Super Catboy сочетает в себе элементы платформеров, игр типа «беги и стреляй» и «избей их всех», что делает игру динамичной и высокооктановой игрой в жанре экшн. Созданный в модернизированном пиксельном стиле, Кэтбой должен бегать, прыгать, мчаться и пробиваться через различные биомы, от заснеженных гор до заброшенных фабрик.

Вооруженные впечатляющим арсеналом оружия, Кэтбой и Оружейная Девушка одолеют бесчисленное количество лающих бешеных псов, используя как платформер, так и рукопашный бой. Цель Pixelpogo, вдохновленная такими играми, как Mega Man X, Metal Slug и Donkey Kong Country, — оставаться верными своим корням и выпускать игру, которая правильно вызывает ностальгию у игроков.