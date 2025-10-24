Состоялся выход градостроительного рогалика Super Fantasy Kingdom

В Steam состоялся выход в ранний доступ градостроительного симулятора с элементами рогалика Super Fantasy Kingdom от разработчика Super Fantasy Games и издателя Hooded Horse. Проект предлагает игрокам восстанавливать павшее королевство, сочетая в себе управление ресурсами и оборону от ночных набегов монстров.

Игровой процесс разделен на 2 фазы. Днем игроки занимаются строительством, сбором ресурсов, добычей полезных ископаемых и развитием своего поселения. С наступлением ночи на город нападают волны врагов, и задачей становится защита всего построенного с помощью нанятой армии. В случае поражения, согласно канонам жанра, все сгорает, и прохождение начинается заново, однако с сохранением части прогресса, что открывает доступ к новым героям, возможностям и стратегиям для будущих попыток.

На старте раннего доступа игра предлагает 2 уникальных королевства со своими механиками, более сотни предметов и реликвий, а также свыше семидесяти видов войск и одиннадцать героев для управления обороной. Разработчики планируют, что игра пробудет в раннем доступе около года. За это время они намерены добавлять новый контент и вносить улучшения на основе отзывов сообщества, полученных через Discord и форумы Steam. Также сообщается, что цена может вырасти по мере приближения к полноценному релизу.

На данный момент игра получила очень положительные отзывы от пользователей в Steam. Игроки отмечают увлекательный и затягивающий игровой цикл. В честь выхода на Super Fantasy Kingdom действует скидка в 35%.