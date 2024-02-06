на главную
об игре
Super Mario Bros. Wonder 20.10.2023
Адвенчура, Аркада, Платформер
7.2 22 оценки

Продажи Super Mario Bros. Wonder превысили 11,96 миллиона копий

butcher69
Новости

В рамках своего квартального финансового отчета Nintendo объявила обновленные данные по продажам Nintendo Switch, а также по ряду своих самых крупных релизов. Конечно же, последним релизом компании стала игра Super Mario Bros. Wonder, и этот платформер продолжает продаваться впечатляющими темпами.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Super Mario Bros. Wonder разошлась тиражом в 11,96 миллиона экземпляров по всему миру, хотя на тот момент она была доступна на рынке менее трех месяцев.

В ноябре Nintendo объявила, что за первые две недели игра разошлась тиражом в 4,3 миллиона экземпляров, став самой быстро продаваемой игрой, связанной с Супер Марио, на сегодняшний день.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

Очень классная игра, если отбросить все предрассудки, скачать эмульный репачок от FitGirl и спокойненько проходить по несколько уровней за вечерок..

1
Vinzed

Играя без мультиплеера, теряешь половину кайфа от игры

1