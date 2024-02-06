Продажи Super Mario Bros. Wonder превысили 11,96 миллиона копий

Игра в жанре платформер, где вы можете увидеть невероятные чудеса, которые происходят в мире Марио, когда вы касаетесь чудо-цветка. Чудо-цветок — это особый предмет, который запускает разные чудо-эффекты, которые меняют игру неожиданными способами. Например, трубы могут начать двигаться и атаковать вас, враги могут появляться из ниоткуда или превращаться в других персонажей. Вы никогда не знаете, что ждёт вас на следующем этапе.

В Super Mario Bros. Wonder вы можете играть за разных персонажей из вселенной Super Mario, таких как Марио, Луиджи, Пич, Дэйзи, Йоши и Тоад. Каждый персонаж имеет свои особенности и способности, которые помогут вам преодолевать препятствия и сражаться с врагами. Вы также сможете использовать разные усиления, такие как грибы, звёзды и огненные цветы. А еще у вас появилась возможность попробовать новое усиление, которое превращает Марио в слона. Марио-слон может топтать врагов своими мощными лапами и бить их своим хоботом.