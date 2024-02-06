Продажи Super Mario Bros. Wonder превысили 11,96 миллиона копий

В рамках своего квартального финансового отчета Nintendo объявила обновленные данные по продажам Nintendo Switch, а также по ряду своих самых крупных релизов. Конечно же, последним релизом компании стала игра Super Mario Bros. Wonder, и этот платформер продолжает продаваться впечатляющими темпами.
По состоянию на 31 декабря 2023 года Super Mario Bros. Wonder разошлась тиражом в 11,96 миллиона экземпляров по всему миру, хотя на тот момент она была доступна на рынке менее трех месяцев.
В ноябре Nintendo объявила, что за первые две недели игра разошлась тиражом в 4,3 миллиона экземпляров, став самой быстро продаваемой игрой, связанной с Супер Марио, на сегодняшний день.
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