Super Mario Bros. Wonder вытеснил Marvel's Spider-Man 2 и возглавил британские розничные чарты

В преддверии публикации традиционного еженедельного чарта розничных продаж в Великобритании Кристофер Дринг из GamesIndustry.biz заранее сообщил, что на первом месте находится игра Super Mario Bros. Wonder, которой удалось обогнать Marvel's Spider-Man 2.

На прошлой неделе ситуация на вершине была практически обратной, когда PS5-эксклюзив от Insomniac Games возглавил британский топ-10, а Super Mario Bros. Wonder обосновался на втором месте.

При этом, по данным Дринга, продажи обеих игр значительно снизились в недельном исчислении. Если быть точным, то для Marvel's Spider-Man 2 зафиксировано падение продаж на -69%, а для Super Mario Wonder - на -55%, что говорит о том, что разница в количестве купленных копийй между двумя играми, скорее всего, не очень велика.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 заняла отличное четвертое место на старте продаж в Великобритании, что свидетельствует о том, что, несмотря на, возможно, несколько ленивую работу со стороны Konami, многие не смогли устоять перед соблазном переиграть или впервые открыть для себя истинные вехи жанра стелс и видеоигр в целом.

Можно считать само собой разумеющимся, что третье место заняла игра EA Sports FC 24, которая с момента своего выхода неизменно возглавляет чарты продаж в Великобритании. Однако для полной уверенности нам придется дождаться полной десятки, которая, если не произойдет никаких непредвиденных событий, должна появиться в течении ближайших дней.