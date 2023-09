Трейлер ремейка Super Mario RPG демонстрирует новые геймплейные возможности ©

Компания Nintendo опубликовала новый геймплейный трейлер ремейка Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, который выйдет на Nintendo Switch 17 ноября. Обновленные визуальные эффекты выглядят впечатляюще, а саундтрек с любовью осовременен. Но это еще не все, ведь ролевая игра получила несколько новых возможностей для улучшения боя.

Как и в оригинальной версии, нажатие кнопок с таймером позволяет блокировать урон и добавлять урон к определенным приемам. Однако в ремейке можно одновременно наносить урон всем противникам. Успешное выполнение команд действий также позволяет заполнить калибр, чтобы разблокировать тройное движение, если на поле находятся члены партии.

Эти тройные приемы меняются в зависимости от присутствующих на поле, поэтому рекомендуется немного поэкспериментировать. Наконец, можно провести реванш против некоторых боссов. Будьте осторожны, так как они были значительно улучшены.