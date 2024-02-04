Изометрический ролевой экшен Survive the Fall получил геймплейный трейлер и демоверсию

Польская студия Angry Bulls несколько лет разрабатывала Survive the Fall - ролевую игру, действие которой происходит в постапокалиптическом климате. Теперь вы можете сами убедиться в прогрессе, ведь авторы выпустили новую демоверсию.

Демоверсию можно скачать в Steam. Вес демки составляет 19,99 Гб. Несмотря на то, что демоверсия стала доступна уже сейчас, на самом деле она является частью фестиваля Steam "Играм быть", которое официально стартует завтра. Демо будет доступно до 12 февраля.

Демка рассчитана примерно на два часа игры. Ожидается, что продолжительность полного релиза составит около 40 часов.

Действие Survive the Fall происходит в мире, где человеческая цивилизация была уничтожена мощным метеоритом, упавшим на Землю. Игра будет сочетать в себе типичную приключенческую экшен-РПГ, исследование и бои в реальном времени с механикой выживания и стратегическими элементами в виде строительства базы на основе ресурсов, найденных во время экспедиции, а также управления сообществом выживших.

Игра выходит исключительно на PC и получит текстовый перевод на русский язык. Пока что авторы не готовы назвать планируемую дату релиза.