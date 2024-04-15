Градостроительный симулятор железной дороги Sweet Transit выйдет из раннего доступа 22 апреля

Ernestas Norvaišas и Team17 Digital объявили, что стратегическая градостроительная игра Sweet Transit выйдет из раннего доступа Steam 22 апреля. В тот же день игра Sweet Transit появится в Epic Games Store.

Она сочетает в себе автоматизацию систем, строительство городов и возможность создать сложную и важную железнодорожную сеть для своих поселений. В обновлении 1.0 появятся новые гражданские здания, производственные цепочки, газетные статьи, новое население, а также ряд изменений качества жизни и исправлений ошибок.

За время существования в раннем доступе Sweet Transit получила четыре крупных обновления. В игре появились новые цепочки ресурсов, здания и поезда, переработаны системы логистики и планирования, настраиваемые сложность и генерация мира, режим испытаний "Сценарии", поддержка Steam Deck, обновленный пользовательский интерфейс, улучшенные руководства и бесчисленные изменения качества жизни.