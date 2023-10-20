Для PC и консолей анонсирован атмосферный хоррор от первого лица Sylvio: Black Waters

Издатель DreadXP и разработчик Stroboskop анонсировали Sylvio: Black Waters, третью часть атмосферного хоррора от первого лица. Проект выйдет на неуказанных консолях и PC в начале 2024 года.

Sylvio: Black Waters — это атмосферный хоррор от первого лица, в котором игроки попадают на загадочную чужую планету, где призраки прошлого хранят ключи к разгадке ее тайн. В этом незнакомом мире, поразительно похожем на Землю, игроки обнаружат таинственное устройство, позволяющее им общаться с духами. Один из таких голосов, доносящихся из устройства, исходит от человека по имени Ли, который утверждает, что является единственным выжившим в этом месте.

Настраиваясь на бестелесные голоса тех, кто когда-то населял этот мир, нарушая его гнетущую тишину, игроки собирают воедино захватывающую историю о том, как появилось это место. Ответы о прошлом и, возможно, будущем ждут игроков, пока они углубляются в кромешную тьму в самом сердце этого мира.

Sylvio: Black Waters — третья игра в серии, которая началась с получившей признание критиков Sylvio в 2015 году.