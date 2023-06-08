Геймдиректор ремейка System Shock хочет сделать "похожую на XCOM" стратегию в том же мире ©

Ремейк System Shock, возможно, уже вышел, но это не значит, что разработчик Nightdive Studios покончил с IP.

Вскоре выйдет ремастер System Shock 2, но это может быть еще не все. Генеральный директор Nightdive и геймдиректор ремейка System Shock Стивен Кик рассказал в интервью о разработке игры. Ближе к концу беседы Кик рассказал, что у команды, возможно, есть планы на будущее франшизы, но не обязательно сразу переходить к ремейку System Shock 2.

"Было много дискуссий о том, что мы хотим делать дальше, - сказал Кик, - "будет ли это полноценный ремейк System Shock 2 или мы хотим дать Enhanced Edition немного подышать самостоятельно".

"Но мы говорили о том, чтобы исследовать вселенную System Shock в разных жанрах. Может быть, XCOM-подобная игра, действие которой происходит до событий System Shock 1, где вы — сопротивление на станции Цитадель, сражающееся с киборгами и машинами SHODAN. Лично я думаю, что это было бы очень круто. Пережить это под другим углом".

Естественно, это не является подтверждением того, что Nightdive Studios действительно работает над стратегической игрой, подобной XCOM 2, во вселенной System Shock. Но это, безусловно, неплохая идея.

В System Shock между тем, как персонаж взламывает SHODAN, чтобы снять с нее этические ограничения, и тем, как он приходит в себя после послеоперационной лечебной комы, проходит около шести месяцев, что оставляет Nightdive достаточно много времени для создания стратегической игры. Вы будете играть за персонал станции Цитадель - предположительно, тех самых людей, чьи аудиозаписи вы позже соберете в оригинальной игре - пока они пытались противостоять восстанию SHODAN и "боролись с киборгами и машинами SHODAN, как могли", сказал Кик.

Nightdive уже проделала большую часть тяжелой работы по созданию ассетов для ремейка System Shock. Лабиринтообразная структура станции Цитадель и тесные коридоры могли бы стать отличным материалом для дизайна уровней в пошаговой стратегии.

Независимо от того, получим ли мы в итоге нечто подобное, скажем, System Shock Tactics или нет, будущее серии выглядит позитивным для Nightdive Studios. Учитывая то, что ремейк получил высокую оценку критиков и показал хорошие продажи, маловероятно, что команда уже покончила с франшизой.