Ремейк научно-фантастического экшена System Shock получил релизный трейлер ©

До выхода ремейка ретро-экшена System Shock остались считанные часы, в честь чего разработчики из Nightdive Studios представили лаунч-трейлер. В свежем видеоролике можно взглянуть на разные эпизоды игрового процесса, где главный герой не только уничтожает киборгов и жутких инопланетных существ, но и получает по голове.

System Shock — это ремейк игры, которая стала хитом в 1994 году. Вас ожидает переосмысленный геймплей с использованием современной HD-графики, улучшенное управление, обновленный интерфейс, новая музыка и звуковые эффекты. Интересный факт: один из главных антагонистов игры SHODAN озвучен той же актрисой, что и в оригинальной версии.

К слову, в Steam по-прежнему доступна демоверсия System Shock, поэтому прежде чем потратить свои кровные, проект можно пощупать своими руками.