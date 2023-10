Мрачная фэнтезийная ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon получила крупное обновление и дату выхода на консолях ©

5 и Xbox Series в 4 квартале 2024 года, объявили издатель Awaken Realms и разработчик Awaken Realms Digital.

Tainted Grail: The Fall of Avalon впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam 30 марта. Сегодня вышло обновление версии 0.6 "Judgement of the Excalibur". Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Tainted Grail: The Fall of Avalon - это мрачная фэнтезийная ролевая игра с открытым миром, полная заданий, лута, выбора и монстров, действие которой происходит на неприветливом острове, находящемся на грани гибели.

Король Артур давно мертв, а все мифы и легенды рушатся. Люди, живущие на Авалоне, отчаянно пытаются найти новый образ жизни и то, во что можно верить. Чума Красной Смерти и распространяющееся Колдовство не помогают. Время идет, и у многочисленных фракций есть свой план относительно будущего острова... В этом царстве, медленно, но верно погружающемся в хаос, вы оказываетесь заключенным в сырую подземную камеру. На данный момент вы никто, но кто знает - может быть, именно вы станете тем, кто принесет искру перемен в эту страну вечной осени.